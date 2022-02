Sans domicile fixe, échanges intergénérationnels... Votez pour votre proposition préférée concernant le vivre ensemble dans "Moi, Président"

Comment mieux vivre ensemble? C’est une question qui intéresse beaucoup d’entre vous. A Hyères, cet internaute écrit : "Les personnes sans domicile fixe doivent être accompagnées efficacement et sur la durée par une équipe pluridisciplinaire. Il faut créer des solutions d’accueil d’urgence supplémentaires et former des travailleurs sociaux. Les familles sdf doivent réellement être prioritaires pour l’attribution d’un logement et encore une fois bénéficier d’un parcours de soin et de réinsertion".

Et de poursuivre en suggérant la création de "cellules d’idées intergénérationnelles. Dans chaque commune je créerais une cellule ou des habitants se rencontreraient, jeunes et moins jeunes, pour débattre des grands sujets d’actualité et [construire] ensemble des projets".

Mélanger les générations entre elles, c’est aussi ce que suggère Solène, au Cannet, "en mettant en place, par exemple, des cantines regroupant personnes âgées et enfants". Une idée aussi défendue par cette internaute niçoise qui écrit : "Pour nos seniors, redonner de la vie aux EHPAD avec des micro-crèches, on ferait participer les personnes âgées pour s’occuper des petits".

A Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, cet internaute suggère de "créer une agence nationale de projets de territoires permettant l’élaboration de véritables projets de territoires pour les habitants". Cette vision plus globale permettrait l’élaboration d’une politique transversale autour du logement, de la santé, du lien social et de la mobilité. Pour ce même internaute, il faut se concentrer sur les quartiers avec la réimplantation des institutions et le soutien aux commerces de proximité.