Sa réélection à Vallauris, la reprise de ses projets, les changements sur les ports... Kevin Luciano est l’invité de "L’Interview à la une"

Il a fallu se déchirer. S’attaquer. Perdre des alliés. Perdre sa majorité. Réorganiser des élections pour débloquer la ville.

Le 12 novembre dernier, Kevin Luciano a été réélu maire de Vallauris-Golfe-Juan avec 57,33% des voix, lui permettant de reprendre le cours de son mandat avec plus de sérénité et une équipe reformée avec 29 sièges sur 35.

Invité de L’interview à la une, le grand entretien du groupe Nice-Matin mené en partenariat avec Radio Émotion, Kevin Luciano revient sur la tempête passée et fixe le cap des deux ans et demi à venir.

Après tout ce qu’il s’est passé, vous avez demandé aux élus de travailler "en bonne intelligence..." Est-ce possible?

Je ne vous dis pas que j’ai de la considération pour certaines des personnes de l’opposition. Ce qui compte, ce n’est pas mon sentiment mais d’être capable de réfléchir à l’avenir. Nous ne sommes pas là pour nous, mais pour travailler au service de nos concitoyens.

Vous avez été élu avec 57% d’abstention. Comment le prenez-vous?

Sur une élection partielle, en général, il y a toujours une forte abstention. Par rapport à 2020, on a trois points de participation en plus. On est dans des chiffres qui, sans être bons, sont bien meilleurs que ce qu’on pouvait escompter compte tenu du contexte.

Il vous reste deux ans et demi avant la fin de votre mandat. Quels projets vont aboutir?

La réhabilitation de l’école Mistral sera réalisée l’été prochain. L’école Gachon à Golfe-Juan le sera aussi, parce qu’elle est ancienne et dégradée. On va réaliser le jardin public avenue du Tapis-Vert en centre-ville de Vallauris et on va commencer le grand projet de la coulée verte entre l’Église de Vallauris jusqu’au Square Nabonnand. Nous allons aussi équiper les bâtiments publics de panneaux solaires pour réduire notre facture énergétique et produire de l’énergie propre.

Entendez-vous ceux qui ont l’impression que le centre-ville se meurt?

Depuis que nous avons pris fonction, en 2020, il y a une reconquête commerciale. Selon les chiffres de la chambre de Métiers et de l’Artisanat, il y a eu 39% de création d’entreprises en plus entre 2019 et 2022. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien et qu’on peut arrêter. Il faut continuer! On a rétabli les fondamentaux pour que le commerce puisse fonctionner: une ville plus propre, un commissariat de police nationale, une heure de stationnement gratuite. On déploie aussi un annuaire des commerçants, je regrette qu’ils ne soient pas plus nombreux à s’y inscrire. D’ailleurs, je les encourage à ouvrir et à participer davantage aux manifestations organisées par la ville. Et aux habitants de consommer pour les faire marcher.

Et la céramique?

Tout le monde regarde avec nostalgie les années quatre-vingt où il y avait beaucoup plus d’activités autour de la céramique. C’est l’ADN de Vallauris. Et nous la remettons au cœur de l’action, avec le cinquantenaire de Picasso cette année. On a aussi fait un jumelage avec Bizen, au Japon, qui est la capitale asiatique de la céramique. Une chaîne de télévision japonaise est venue à Vallauris pour tourner un reportage. Nous allons faire des échanges de céramistes avec eux. Tout ça, ça redynamise!

Que faites-vous pour régler le problème des logements insalubres?

C’est compliqué car on est souvent confrontés à des propriétaires privés qui n’ont pas forcément la volonté ou les moyens de remettre les logements dans un bon état. Alors dans le cadre de l’opération Cœur de ville, l’État, la Casa et la Ville allouent des moyens importants pour la rénovation urbaine. Déjà 500 logements en ont bénéficié pour améliorer les cages d’escalier, les parties communes, les façades, l’énergie et l’intérieur même des logements.

Le maire de Cavalaire a été mis en examen pour favoritisme et corruption dans sa gestion du port. À Vallauris, une enquête préliminaire est en cours sur la procédure d’attribution des concessions portuaires… Vous êtes serein?

Moi, je n’ai aucun lien avec personne. Je n’ai pas de rapport avec le président de Corinthe ingénierie ni avec les personnes de l’AMO, si ce n’est un rapport de travail qui a été présenté. On ne peut pas comparer deux situations qui ne sont pas comparables. Je trouve qu’on fait beaucoup de fumée avec ces ports alors que l’on est qu’au début d’une procédure et qu’il n’y a pas encore eu d’attribution.

Les personnes sur le port vont-elles garder leur place?

Nous avons demandé dans le cahier des charges à ce qu’une priorité soit accordée aux professionnels et aux usagers qui sont déjà en place. Maintenant, on est sur le domaine public qui est par nature incessible et imprescriptible. On fera le maximum, mais on ne peut pas garantir à qui que ce soit avec certitude qu’il va rester. Les professionnels qui donnent satisfaction n’ont pas de raison d’être écartés. Ce sera de toute façon décidé dans le cadre d’un appel d’offres européen où tout le monde pourra concourir de façon égalitaire.

Les tarifs vont-ils augmenter?

Les prix vont sans doute augmenter un peu mais n’exploseront pas comme on a pu le voir ailleurs. On est extrêmement vigilant. Le vieux port est sans doute le moins cher de toute la Côte d’Azur donc il est probable que les prix augmentent un peu. Mais ce sera maîtrisé.

Les atteintes aux élus ont augmenté de 15% par rapport à 2022… Vous sentez-vous concernés?

Pour ma part je n’ai jamais été menacé donc je ne vais pas dire que je me sens en danger. Néanmoins, il y a de plus en plus de violence dans la société en général.

Pourtant, en juillet, votre adjoint à la sécurité a menacé de dévoiler sur Facebook les adresses personnelles des élus de l’opposition…

C’était une mauvaise blague, une provocation. Il pouvait le faire mais ne l’a pas fait. Il n’aurait jamais dû tenir ces propos, il le sait. Mais il cherchait à mettre en perspective la gravité du comportement des élus qui ont trahi les Vallauriens et les Golfe-Juanais.

Vous semblez toujours très sûr de vous… Ça vous arrive de douter?

Je n’ai pas besoin d’afficher en public mes doutes, j’ai déjà assez de détracteurs qui le font pour moi. Il m’arrive de douter comme tout le monde, mais je me pose les bonnes questions en amont. Une fois la décision prise, j’avance!