Rupture conventionnelle à Monaco: les grandes lignes d’un projet de loi élaborées par le gouvernement princier

"Mes services ont élaboré les grandes lignes d’un projet de loi", a, de nouveau, confirmé Christophe Robino, ce mercredi lors de la conférence de presse du gouvernement princier.

Le Conseil national a élaboré une proposition de loi

À plusieurs reprises depuis son entrée dans l’exécutif, le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé a brandi cette solution "raisonnable et équilibrée" qui permet, selon lui, "d’éviter des procédures lourdes, parfois coûteuses, susceptibles de recours qui ne sont jamais agréables pour personne "

De son côté, le Conseil national a élaboré une proposition de loi en ce sens, laquelle a été déposée en séance publique le 31 juillet dernier avant son renvoi devant la commission des intérêts sociaux et affaires diverses.

"Il faut que j’aie un échange avec les élus pour trouver la procédure la plus efficace possible, a confié Christophe Robino. Une proposition de loi nécessite le vote de celle-ci en séance publique, un délai d’étude par le gouvernement princier avec une réponse quant à la transformation, ou non, en projet de loi, puis le dépôt d’un projet de loi censé reprendre peu ou prou les grandes lignes de la proposition de loi. Nous, on a déjà un projet de loi abouti. J’aurais donc tendance à leur proposer qu’on confronte nos vues pour faire l’économie de cette étape constitutionnelle et arriver efficacement à la mise en place de ce dispositif qui répond aux attentes du gouvernement, du Conseil national et des partenaires sociaux."