Royaume-Uni: isolée et plus impopulaire que jamais, la Première ministre Liz Truss démissionne après 6 semaines au pouvoir

Sa situation devenait intenable. Au lendemain d'une nouvelle démission surprise au gouvernement et d'une soirée mélodramatique au Parlement, la Première ministre britannique Liz Truss a démissionné ce jeudi 20 octobre.

Après six semaines au pouvoir, la locataire du 10 Downing Street paraissait très affaiblie au sein de sa majorité conservatrice et plus impopulaire que jamais dans l'opinion.

Plusieurs noms circulent depuis plusieurs jours pour prendre sa succession, comme ceux de Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt - la ministre chargée des relations avec le Parlement - voire Boris Johnson, le Premier ministre qu'elle a remplacée en septembre.

En attendant, l'opposition travailliste continue de caracoler dans les sondages, et son chef Keir Starmer devait s'exprimer jeudi devant le Congrès des syndicats (TUC), au moment où de nombreux mouvements sociaux agitent le pays face à la crise du coût de la vie.