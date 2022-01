Rocco Siffredi ne sera pas le prochain président italien, Sergio Mattarella réélu

A 80 ans, Sergio Mattarella, dont le mandat se terminait le 3 février, a été réélu pour un second septennat en recueillant la majorité absolue de 505 suffrages sur 1.009 sénateurs, députés et responsables régionaux appelés à voter.

Le dépouillement des bulletins de vote se poursuivait dans l'hémicycle de la Chambre des députés à Rome et le décompte final du scrutin devait être connu avant 21h.

L'élection du successeur de M. Mattarella s'éternisait depuis le début de la semaine, en l'absence d'accord sur un nom dans un Parlement où ni la gauche ni la droite ne disposent de la majorité. Samedi, il s'agissait du huitième tour!

Si bien qu'en fin de semaine, Rocco Siffredi avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle.

Mais ce qui n'était au départ qu'une boutade s'est transformé quelques jours plus tard en quelque chose de plus sérieux, à la faveur d'une élection présidentielle un peu chaotique avec des députés, des sénateurs et des élus locaux qui n'ont toujours pas réussi à élire le nouveau président de la République, au terme de quatre tours.

Alors après ces quatre tours infructueux et de nombreux fans qui l'ont encouragé à se présenter, le voilà donc candidat à la présidentielle.

"Après tout, je le mérite putain, je me suis cassé le dos pendant 30 ans pour vous divertir, j'ai fait plus de bien à ce pays que n'importe quel autre politicien de l'histoire (...) Ensemble, nous lançons la campagne: "Rocco Presidente", disait-il.