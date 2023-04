Robert Injey, invité de L'interview à la une: "Les débats internes au Parti communiste m’affligent"

Après avoir dirigé le Parti communiste français dans les Alpes-Maritimes, Robert Injey s’enorgueillit de n’être plus qu’un militant d’un PCF dont il conteste les vélléités anti-Nupes. Mais son expérience, son franc-parler, sa sérénité en font une personnalité respectée à Nice où beaucoup le verraient bien conduire l’union de la gauche aux élections municipales de 2026. C’est une des questions qui a été posée à Robert Injey, invité de "L’Interview à la une", notre émission hebdomadaire en partenariat avec Radio émotion. Morceaux choisis.

Réforme des retraites

"La décision du Conseil constitutionnel est une étape qui n’enlève rien à la détermination des hommes et des femmes qui rejettent ce projet de loi. Les mobilisations vont continuer sous les formes que l’intersyndicale décidera. Il y a un sentiment d’injustice à l’égard de cette réforme. Et l’entêtement du président de la République accroît la tension."

Revenir à la retraite dès 60 ans

"C’est une volonté politique. Le Cac 40 et les dividendes viennent de battre des records et on nous explique que la retraite à 60 ans n’est pas possible. La question, c’est quelle utilisation de l’argent."

Pourquoi il n’est plus secrétaire départemental du PCF

"Les débats internes du PC m’affligent. On assiste à un rétrécissement du parti dans son ambition transformatrice de la société. Taper systématiquement sur Mélenchon et la Nupes, ce n’est pas ce dont a besoin notre peuple. Le Parti communiste n’est pas une fin en soi. C’est un outil qui doit être utile à changer la société."

La candidature du secrétaire national, Fabien Roussel, à la présidentielle de 2022

"Il a eu raison de porter une ambition. Mais la gauche et la droite ne sont plus assurées de s’affronter au deuxième tour. Aujourd’hui, il y en a trois au départ et que deux à l’arrivée. Or ça fait deux fois d’affilée que le deuxième tour départage l’extrême droite et la droite. Si la gauche veut l’emporter, il faut qu’elle soit au deuxième tour. Et si elle veut l’être (c’est la nature même des institutions), il faut que nous aboutissions à un candidat unique. Ce n’est pas la leçon que tire une majorité de mes camarades, je le regrette. Je ne ferme la porte à aucune personnalité qui peut rassembler tout le monde sur un contenu qui constitue une alternative et pas une simple alternance version Hollande ou Cazeneuve."

Fabien Roussel juge la Nupes "dépassée"

"Tout le monde dit qu’il faut améliorer la Nupes. Ça ne veut pas dire qu’elle est dépassée. En quelques semaines, l’ensemble des forces de gauche se sont mises d’accord sur plus de 700 propositions. Ça a redonné du souffle à la gauche. La Nupes est un socle de départ qu’il faut élargir aux forces sociales et citoyennes."

Pour Fabien Roussel, "nos frontières deviennent des passoires"

"Le propos est malheureux. Les mouvements migratoires sont liés à des guerres, au réchauffement climatique. Le défi, c’est d’anticiper ces flux. On ne quitte pas son pays par plaisir. Il faut créer les conditions d’un retour au pays, d’une stabilité sociale et environnementale pour inciter les gens à rester dans leur pays et d’un accueil digne de la sixième puissance du monde."

Que faire pour sauver le quartier des Moulins

"D’abord, toute ma solidarité aux populations locales qui subissent ces trafics. Au lieu de Gérald Darmanin, Christian Estrosi devrait s’en prendre à Nicolas Sarkozy qui a supprimé la police de proximité, 10 000 postes de policiers, de gendarmes et les écoles de formation. On paie ce dégraissage en termes de compétences et de recul de la présence humaine. Admettons qu’on arrive à coups de caméras et de policiers à régler le problème des Moulins, le trafic va se reporter dans d’autres quartiers. Il va falloir affronter l’échec du tout-répressif sur l’usage des stupéfiants. L’Allemagne débat de la légalisation du cannabis à usage récréatif. On ne parle pas des drogues dures qu’il faut combattre. 70 000 personnes consomment occasionnellement du cannabis dans les Alpes-Maritimes : on ne va pas les mettre en prison. Donc il y a besoin de trouver une solution."

Augmentation des tarifs du réseau de transports en commun Lignes d’azur

"On veut l’empêcher et ouvrir le débat sur la gratuité des transports en commun à Nice. Son financement est possible, c’est encore une question de volonté politique pour lutter contre l’usage de la voiture, facteur essentiel du dérèglement climatique."

Destruction d’Acropolis à Nice

"Je déplore que Christian Estrosi en reste au bâtiment Acropolis. J’ai vécu la tempête Alex à Saorge. J’ai vu l’état de la Roya. J’ai compris les conséquences d’une telle tempête. Des études gouvernementales pointent un risque réel de débordement du Paillon. Si on veut en minimiser l’impact, il faut enlever tout ce qui a été construit dans son lit, même la couverture dont les arches en obstruent 20 %. Si on veut éviter une catastrophe, il faut en arriver là."

Expulsions à Côte d’Azur habitat

"Le président expulse des familles parce que le fiston a fait des conneries. Je suis fondamentalement contre cette répression collective. C’est pour masquer une réalité : on est loin du compte en termes de constructions de logements sociaux."

Ce qui a manqué à la liste Viva (LFI, PCF) en 2020 pour siéger au conseil municipal de Nice

"600 voix. Un score qui marque une progression par rapport à 2014 et relève d’énormes potentialités. Si la gauche veut peser en 2026, il faut qu’elle soit rassemblée. Tout est possible à Nice. Christian Estrosi n’a jamais été élu avec plus de 25 % des inscrits, c’est un maire par défaut."

Sera-t-il candidat à la tête de liste Viva en 2026?

"J’ai une seule ambition : mettre de l’huile dans les rouages pour créer les conditions du plus large rassemblement. Mettons-nous d’abord sur le contenu, les grandes mesures à prendre pour la population niçoise et après on réfléchira sur l’équipe très large pour porter tout ça. Ce n’est pas la question d’une personne parce qu’on a des personnalités compétentes et je pense en premier à Mireille Damiano qui a conduit la liste en 2020."