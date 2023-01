Revalorisation pour les retraités modestes, confirmation du départ à 64 ans... ce qu'il faut retenir du texte de la réforme des retraites présenté ce lundi

Un "retour à l'équilibre du système de retraite" d'ici 2030. Mais aussi un "projet qui permet plus de justice, des progrès et de l'équité". C'est par ces mots qu'Olivier Dussopt, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion de France, a débuté la conférence de presse organisée ce lundi 23 janvier juste après la présentation du texte en conseil des ministres. Il a ensuite détaillé une liste de mesures qui confirment les annonces qui avaient été faites par la Première ministre Elisabeth Borne le 10 janvier.

La confirmation de l'âge de départ à 64 ans

Concernant le fait de retenir l'âge de départ à la retraite à 64 ans, le ministre a déclaré que "revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et manquer de responsabilité pour les générations futures" ajoutant que les mesures d'âge permettent "de ramener à l'équilibre en 2030".

Une revalorisation pour les retraités les plus modestes

La pension minimum pour un salarié ayant une carrière complète sera de "1.200€, soit 85% du SMIC net", précise Olivier Dussopt. Cela représente "200.000 retraités" qui vont donc voir leur pension augmenter. "Par cette mesure, les femmes seront mieux protégées", a-t-il complété.

Le ministre a également indiqué que cette revalorisation, pouvant aller jusqu'à 100 euros serait appliquée aux retraités actuels. Cela représente 1.800.000 personnes.

Le renforcement des conditions de départ anticipé

À 50 ans pour les travailleurs exposés à l'amiante, 55 ans pour les travailleurs handicapés... Le ministre a rappelé le souhait du gouvernement de renforcer les conditions de départ anticipé. Et d'ajouter que le texte prévoit également de faciliter le départ de travailleurs ayant une inaptitude à partir de 20%. "15% des départs à la retraite anticipés le sont pour raison de santé."

La prise en compte des entrées précoces et des TUC

Le gouvernement souhaite que les années effectuées dans le monde du travail avant la majorité soient prises en compte. Les TUC, ou travaux d'utilité collective, ces emplois jeunes des années 80, seront considérés "comme des trimestres validés".

L'Index sur l'emploi des seniors

Cet Index soit servir à "mesurer l'implication des entreprises" de plus 300 salariés. Une fois créé par la loi, il y aura ensuite un temps de concertation pour "déterminer les indicateurs et critères d'ici la fin d'année 2023", annonce Olivier Dussopt.

Les entreprises auront l'obligation de "publicité et de transparence" d'un index, un indice qui permet de connaître la part des seniors qu'elles emploient. La non-publication de ces informations fera l'objet d'une sanction financière, qui représentera "1% de la masse salariale".



En parallèle, si l'emploi des seniors ne progresse pas dans une entreprise, elle aura "l'obligation renforcée de négocier un accord social afin d'améliorer la situation".

Le gouvernement veut également appuyer sur l'accès à la formation et à l'accompagnement des carrières des seniors.

L'élargissement de la loi sur les petites retraites agricoles

Le ministre du Travail a expliqué vouloir étendre et élargir la loi Chassaigne qui vise à revaloriser les petites retraites agricoles. "Nous voulons l'élargir aux agriculteurs qui n'auraient pu connaître une carrière complète". Un indépendant qui part à la retraite de manière anticipée serait donc considéré comme éligible à la garantie Chassaigne.

De nouveaux droits au titre du congé parental et pour les aidants

Le gouvernement souhaite prendre en compte pour la retraite "certains trimestres au titre du congé parental". Le ministre ajoute que cette mesure concernera en majorité les femmes puisque ce sont elles principalement qui utilisent ces congés.

Il a aussi été question des aidants: "Pas de décote à ceux qui auraient consacré du temps à l'accompagnement d'un proche", a indiqué Olivier Dussopt.

La prise en compte de la pénibilité

Déjà évoqué en octobre dernier, le ministre du Travail a rappelé l'objectif d'amélioration de la prise en compte de la pénibilité en modernisant le C2P ou compte professionnel de prévention. "Nous voulons mieux tenir compte des polyexposés (exposés à plusieurs risques simultanés)."

Il propose la création d'un congé de reconversion professionnelle pour utiliser le C2P (qui peut aussi servir à payer une formation ou un passage à temps partiel) pour envisager une deuxième carrière.

"Les actifs depuis longtemps dans ces métiers avec une usure qui a fait son œuvre" devront suivre une visite médicale à 45 ans. Ils pourront aussi bénéficier d'un suivi médical renforcé.

Les propositions pour la fonction publique

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique a indiqué le souhait de "conserver les principaux dispositifs du système de retraite pour les fonctionnaires" à savoir "le calcul basé sur les 6 derniers mois" et "le calcul sur la base indiciaire hors prime".

Le ministre a évoqué les changements destinés à "aménager les carrières":

- permettre aux agents de la fonction publique d'aménager leur activité en temps partiel et bénéficier par anticipation d'une partie de sa pension de retraite.

- rendre portables les droits associés aux métiers de terrain les plus pénibles. "Avant la réforme, un policier qui voulait passer douanier perdait tout le bénéfice de ses années passées en tant que policier. Avec la réforme, nous voulons rendre ces années acquises et permettre d'avoir une portabilité des droits", précise Stanislas Guerini.

- permettre aux fonctionnaires contractuels de la fonction publique, qui représentent "20% des agents", de bénéficier, une fois titularisés, de la prise en compte des années de service en tant que contractuel.

- mettre en place un fonds de prévention et d'usure professionnelle. Avec "100 millions d'euros pour aménager les postes de travail" notamment pour les soignants dans les hôpitaux et dans les établissements médicaux-sociaux.

"1/3 des 18 milliards d'euros (ce que la réforme doit rapporter selon le gouvernement) sont consacrés à améliorer notre système et à corriger ces injustices", a souhaité souligner plus généralement le ministre de la Transformation et de la Fonction publique.

Les discussions débuteront à l'Assemblée le lundi 6 février.