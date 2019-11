Réunie en conférence à Monaco, la Francophonie veut renouveler son image

Ils auront échangé pendant deux jours en Principauté. Et au moment de clôturer hier après-midi la 38e conférence ministérielle de la Francophonie qui réunissait des représentants de 88 pays, la secrétaire générale a affirmé qu’elle quittait Monaco "en chantant", dans un grand sourire.

Une manière pour Louise Mushikiwabo d’afficher sa satisfaction de la bonne tenue du congrès. "Cette conférence est couronnée de succès, teintée de dynamisme" confie-t-elle. "On sent les changements nécessaires à notre organisation qui sont dans l’air. Nous avons d’ailleurs parlé de se focaliser sur des activités claires dans des domaines prioritaires, des changements à engager".

En effet, à l’aune de son demi-siècle, l’organisation qui peut faire figure de belle endormie compte entamer sa mue. Si la secrétaire générale tend la main à la jeunesse, de manière générale, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte se focaliser sur son cœur de métier : des actions politiques et de coopération autour de la langue française, l’éducation, la formation, le développement durable, la solidarité et le soutien de la démocratie.

Un engagement politique ?

Ce vent de modernité voulu pour l’organisation passera par la Tunisie, qui sera le pays hôte du sommet des 50 ans à Tunis, en décembre 2020.

Hier après-midi, le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie Zohrab Mnatsakanyan, président de la Conférence ministérielle de la Francophonie depuis le sommet d’Erevan l’an dernier a passé le flambeau à Sabri Bachtobji, ministère par intérim des affaires étrangères de Tunisie en lui assurant le besoin "d’une Francophonie forte et rénovée, et le sommet de Tunis doit être l’occasion de mener à bien à cette rénovation".

Justement, pour Sabri Bachtobji, c’est aussi une priorité : "L’OIF s’intéresse à des questions globales. En cela nous apprécions le travail entamé de restructurer l’action de l’organisation autour de thèmes qui ont une portée politique. On ne peut pas affronter les défis communs que nous avons aujourd’hui sans un engagement politique. Il faut dire le mot, le fait francophone. Un effort de médiatisation et de vulgarisation s’impose pour que notre message, nos valeurs et principes communs arrivent aux peuples du monde".

Premier engagement de la Francophonie, les participants au sommet hier se sont retrouvés autour du thème - proposé pour cette conférence par la Principauté - de la coexistence entre l’humanité et la planète. Une thématique large dont émane un projet de résolution relatif à la préservation des océans et l’organisation d’un événement relatif au tourisme durable. Pour le nouveau conseiller de gouvernement pour les Relations Extérieures, Laurent Anselmi, content d’avoir pu intéresser les participants à ces questions, « l’heure est désormais à l’action ».

"Parler une langue, c’est avant tout une manière de porter un regard sur le monde"