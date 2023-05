Jordan Bardella, président du RN, juge "dérisoires" les renforts à la frontière

Ils sont venus en nombre. Les députés RN du département(1) ont accompagné le président du Rassemblement National lors de sa visite ce mercredi. Après s’être rendu au centre de rétention administratif de Nice, Jordan Bardella est passé aux postes frontière à Pont Saint-Ludovic et Pont Saint-Louis. Une visite et un passage en revue des effectifs qui interviennent après les récents événements autour des migrants mineurs non accompagnés installés au gymnase du Careï. Le député européen a également réagi aux propos de la Première ministre Élisabeth Borne concernant le renforcement des services de sécurité à la frontière franco-italienne. Concernant les renforts de 150 effectifs de police et gendarmerie promis par la Première ministre, Jordan Bardella les juge "insuffisants et dérisoires."

"Ils font ce qu’ils peuvent"

"Le problème aujourd’hui est européen, poursuit-il. Frontex, l’agence européenne de gardes-frontières n’a pas les moyens d’enrayer en amont les flux de migrants. L’Union Européenne doit prendre conscience qu’elle subit une submersion migratoire. Elle doit comprendre qu’elle n’est pas une hôtesse d’accueil pour migrants." De sa visite des effectifs mentonnais, Jordan Bardella y retient "des fonctionnaires de police qui font un travail exemplaire." "Ils font ce qu’ils peuvent avec les moyens qui leur sont donnés par l’État mais qui sont insuffisants. Des drones doivent arriver, et ça me semble nécessaire. Mais le problème n’est pas Menton, c’est idéologique. Depuis des années on considère qu’il faut accueillir une immigration supplémentaire. J’ai vu beaucoup de profils qui ne viennent pas de pays en guerre. Ce sont des migrants économiques qui ont l’objectif de rester en France."

Sur les structures d’accueil, Bardella préfère des structures de retour "il faut interroger les Français, souhaite multiplier l’accueil ou préfère la fermeté? Nous voulons utiliser le référendum"

1 - Alexandra Masson, Brian Masson et Lionel Tivoli. Respectivement députés de la 4e, de la 6e et de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes.

Jordan Bardella @J_Bardella est arrivé à #Menton. Il est actuellement en visite aux postes frontière Saint-Ludovic et Saint-Louis pic.twitter.com/IG6MGJTJpc — Maxime Rovello (@maxime_rovello) May 3, 2023

