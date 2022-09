Rencontre avec la Reine, les nouveaux défis de Charles III... l'auteure et animatrice Louise Ekland se confie

Du Pape François à Vladimir Poutine en passant par Mick Jagger, les hommages ont été planétaires...

Qui cela étonne? C’était la femme la plus connue au monde. Élizabeth II était une icône pop, une icône de la mode. Elle a été à la rencontre des personnalités de la culture, comme celles de la politique. C’était une femme exceptionnelle, qui était à la fois à la tête de l’église et à la tête d’un pays. Elle n’a jamais failli à son devoir. Elle a toujours été constante, au service de son peuple. Elle a tenu sa promesse jusqu’au bout. C’est une légende. Elle était aussi punk que réservée.

Quelle image a particulièrement retenu votre attention depuis jeudi soir?

Quand j’ai entendu le présentateur star de la BBC Huw Edwards, que je connais depuis toute petite, prononcer ces mots: La reine est morte. On sentait une telle émotion, dans son cœur, dans ses yeux. Ça m’a complètement bouleversé. J’ai craqué en plein direct sur France 5. J’avais l’impression que c’était ma grand-mère qui était décédée. C’est un sentiment que partagent beaucoup de Britanniques, aujourd’hui. On avait l’impression qu’elle était immortelle. Sa mère a bien vécu jusqu’à 101 ans.

Les télés sont passées en mode spéciale. N’en fait-on pas un peu trop?

On le fait bien pour la canicule ou même des sujets un peu vide de sens. Là, il y a de la matière, des choses à dire sur l’histoire de cette monarchie. C’est la femme la plus exceptionnelle qui ait pu exister. Après, on verra si ça dure dix jours comme ça.

Qu’est-ce qui la rendait si exceptionnelle?

Sa simplicité. Ce n’était pas une intellectuelle. C’était une femme à l’écoute de son peuple. Certains ont pu trouver cette famille royale complètement désuète. Mais Élizabeth II était extrêmement moderne. Elle savait ressentir la tendance de ce qui se passait autour d’elle. C’était palpable dans chacun de ses discours. Chaque mot était pesé, réfléchit. Ses silences en disaient également beaucoup. Sans oublier le mystère qu’elle cultivait.

Racontez-nous votre rencontre avec la reine en 2014...

C’était à l’occasion d’une garden-party à l’ambassade de la Grande-Bretagne, à Paris. C’est d’ailleurs son dernier voyage en France. J’ai eu un bol monstre. Rencontrer la reine, c’est monter en grade. Quand elle vous regardait, on avait l’impression qu’on était unique à ses yeux. Personne ne peut la remplacer.

En quoi Charles III peut-il faire un bon roi?

Il arrive au moment où le pays est dans un état lamentable, marqué par les années Boris Johnson. Il y a encore quelques jours, les cheminots étaient sur le point de faire une immense grève, mise en pause après le décès de la reine. Heureusement, le peuple à confiance en lui. C’est est un écologiste. Quand il a commencé à faire des cabanes dans les arbres dans les années 70, on l’a pris pour un fou. Alors que c’était un précurseur. Il a une vraie passion pour l’agriculture raisonnée et bio. Il a, par ailleurs, ouvertement critiqué l’architecture qui a évolué dans le mauvais sens à Londres. Et puis, c’est quelqu’un qui soutient la jeunesse. Si j’ai obtenu une bourse pour faire des études artistiques, c’est grâce à lui. Charles mérite d’être mieux connu. De toute façon, on n’a pas d’autres choix que de l’accueillir (rires).