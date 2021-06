Renaud Muselier veut "tirer les leçons" de 2015

Son sourire est un aveu : le retrait de la liste de Jean-Laurent Félizia, avant-hier, a ôté un poids des épaules de Renaud Muselier. Le président sortant LR se prépare désormais à jouer la seconde manche, qu’il sait difficile mais à sa portée. Convaincu que le sérieux de son programme et de ses équipes fera la différence.

Pour la première fois, le Rassemblement national est en tête dans les Alpes-Maritimes et à Nice, la ville de votre ami Christian Estrosi. Vous n'y voyez pas un lien avec ses positions « Macron compatibles » ?

Non. Si notre score est moins satisfaisant qu’en 2015, c’est à cause des propos extrêmement violents qui ont été tenus à mon endroit par des responsables LR locaux ! Ma position était claire depuis le début. Mais il y a eu des attaques, un procès infâme, qui ont semé le trouble chez certains de nos électeurs.

Vous auriez été en tête, selon vous, sans le psychodrame qui a frappé votre famille politique ?

Oui. Si on s’était parlés et non agressés, je serais devant Mariani sur l’ensemble de la Région. Notre score du premier tour, le meilleur jamais obtenu par ma famille politique, confirme que ma stratégie était la bonne.

Vous avez eu Éric Ciotti depuis dimanche ?

Je lui ai téléphoné hier. Une fois de plus, je lui ai expliqué que mon seul objectif était de barrer la route au Rassemblement national. Sans compromission. Je lui ai également fait remarquer que ma liste est arrivée en tête dans sa circonscription. [Silence] Il a été agréablement surpris par mon appel.

Va-t-il appeler à voter pour vous au second tour ?

La décision lui appartient.

On vous dit proche de Nicolas Sarkozy, dont Thierry Mariani a été ministre. L'ancien Président va-t-il s'exprimer ?

J’ai toujours été en contact avec lui. Je crois pouvoir dire qu’il me soutient. Mais c’est à lui de se prononcer s’il le souhaite.

Après son retrait, vous avez salué « l'homme de conviction » qu'est Jean-Laurent Félizia. Auriez-vous été favorable à une fusion technique de vos listes ?

Je me suis déjà prononcé, il y a longtemps, sur cette question. Ma position n’a jamais varié : je suis opposé aux fusions techniques, car je fais de la politique et je n’accepte que des accords politiques au service de nos concitoyens. Face aux électeurs, il faut de la cohérence.

Comment éviter que les électeurs de gauche se sentent floués comme en 2015 ?

Je ferai des propositions pour que ceux qui se sont retirés puissent avoir une expression orale dans l’hémicycle, déposer des délibérations ou des motions, intervenir dans les débats par le biais des réseaux sociaux. Il faut donner la parole aux sensibilités non-représentées, ainsi qu’à la société civile.

Cela rappelle le dispositif consultatif, esquissé il y a six ans par Christian Estrosi, qui n'a jamais fonctionné…

Il a échoué parce qu’il était beaucoup trop compliqué. C’était une usine à gaz ! Nous allons en tirer les leçons.

Jean-Marc Governatori vous fait des appels du pied depuis plusieurs semaines. Qu'êtes-vous prêt à négocier avec lui ?

J’apprécie la personnalité de M. Governatori, sa façon de s’exprimer et sa combativité. Certaines de ses propositions en matière d’environnement sont efficaces et relèvent du bon sens : je peux, sans difficulté, les intégrer dans mon programme.

Avez-vous réellement envisagé une fusion technique avec sa liste ?

[Il sourit] Si je refuse de le faire avec Jean-Laurent Félizia, qui a récolté 16,89 % des suffrages, ce n’est pas pour accepter avec Jean-Marc Governatori qui a obtenu 5,28 % des voix.

Selon vous, qu'est-ce qui fera pencher la balance dimanche ?

Je parie sur l’intelligence, le bon sens et la mobilisation des électeurs. Au niveau de la richesse des programmes et de la compétence des équipes, tout de même, il n’y a pas photo !