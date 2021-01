Renaud Muselier propose de recourir aux auto-tests salivaires pour rouvrir salles de spectacle et restaurants

"Partout dans le monde, en Israël, aux États-Unis, en Chine, il y a une vraie stratégie qui permet de s’auto-tester chez soi, dans la rue, dans les lieux publics. C’est l’avenir, on finit toujours par s’auto-tester, que ce soit pour une grossesse ou pour des pathologies comme le diabète."

"Revenir à la vie"

Pour Renaud Muselier, cette stratégie "permettra de revenir à la vie". Il entend donc que sa collectivité soit pionnière en la matière : "Nous avons été la première Région de France à lancer un appel d’offres pour 500 000 auto-tests salivaires. Nous attendons maintenant la validation de la Haute autorité de Santé."

L’idée est donc de pratiquer des tests à l’entrée des restaurants ou des salles de spectacle, comme à Barcelone récemment où près de cinq cents personnes testées au préalable ont assisté à un concert, sans aucune contamination ultérieure.

"Prenons dix théâtres, dix cinémas, deux opéras, vingt salles de sport et trois stations de ski… Organisons des concerts expérimentaux dans des salles adaptées, des évènements témoins dans des palais des congrès, ouvrons ! Allons plus loin, prenons vingt restaurants, de l’étoilé à la brasserie de village, avec des protocoles stricts, appuyés par une expertise scientifique précise qui pourra en tirer des conclusions claires", suggère donc le président de la Région, enthousiaste.

"La Région est prête"

À ses yeux, il n’y a rien là de très compliqué à mettre en œuvre : "On teste à l’entrée, si on est négatif on peut entrer, on maintient les distances et le port du masque, ou non, et on voit scientifiquement ce que cela donne en termes de contamination. On doit pouvoir faire des expérimentations, sur la base du volontariat, qui permettront de sauver notre vie économique et sociale !"

Sa collectivité, assure Renaud Muselier, "est prête à financer massivement ces événements et à les organiser".

D’ores et déjà, il envisage deux concerts sur ce modèle à Marseille en février. La Biennale des Arts du Cirque, toujours à Marseille, pourrait également être concernée à l’occasion d’un spectacle le 5 février.