Pourquoi une telle Renaud Muselier et Christian Estrosi dénoncent une grève sauvage

Après la journée de galère sur les rails liés à un mouvement social inopiné des cheminots, la SNCF Paca annonce « une reprise du travail progressive » des agents dès ce matin.

Une amélioration du trafic est donc attendue « dès la première heure », annonce Jean-François Trestard, secrétaire général de la SNCF PACA. Nous allons progressivement récupérer les matériels [les trains, ndlr] éparpillés un peu partout ».

La réunion avec les représentants syndicaux organisée au pied levé par la direction de la SNCF hier matin aurait donc porté ses fruits et permis quelques avancées.

Au terme de trois heures de discussions la direction a promis une série de concertations sur la sécurité.

Trois thèmes ont été abordés : la réforme de la procédure de départ des trains prévue au 15 décembre en lien avec la nouvelle réglementation européenne, la sécurité des agents et les conséquences à tirer de l’accident à l’origine du mouvement social d’hier.

« Nous sommes une entreprise en pleine mutation, il y a quelques interrogations mais la sécurité est un sujet majeur pour la SNCF et fait partie de nos prochaines tables rondes », a ajouté Jean-François Trestard.

Un appel à la grève interprofessionnelle a été lancé pour le jeudi 5 décembre, contre la réforme des retraites cette fois. Les organisations syndicales de la RATP et de la SNCF, à l’initiative de ce mouvement, ont été rejointes car d’autres corps de métiers et les organisations étudiants. De fortes perturbations dans les transports seront à prévoir. M.T.

Hier matin, après la pagaille monstre engendrée par le mouvement social à la SNCF, qui a pénalisé plus de cinquante mille usagers en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le président de la région Sud, Renaud Muselier, et le président délégué du conseil régional, Christian Estrosi, dénoncent « lourdement la méthode de ce mouvement sans aucun préavis ni information préalable, qui ne permet pas de prévoir le trafic et qui laisse des dizaines de milliers de personnes sur le carreau ce matin ».

Selon eux, il s’agit d’un « usage abusif et inadmissible du droit de retrait, qui est un usage détourné du droit de grève. Il s’agit en réalité d’une grève sauvage, organisée sans aucun respect de la loi et des passagers, sans préavis ni mise en œuvre d’un service minimum ».

« Il est regrettable qu’un mouvement initié par ce terrible accident dans les Ardennes puisse remettre en cause des mois d’efforts conjugués entre la SNCF et la Région. Depuis dix-huit mois, nous avions constaté une amélioration très significative de la fiabilité des services TER. Nous condamnons cette action irresponsable et le mépris de certains pour les usagers des transports du quotidien. »

En conséquence, la Région prévoit d’appliquer « les pénalités financières maximums » prévues dans la convention TER passée avec la SNCF en janvier.

En signant cet accord, la SNCF s’était engagée à améliorer la régularité des trains de 82 % à 90 % d’ici à 2020, à réduire le nombre de trains supprimés à moins de 1 % pour causes internes. L’accord prévoit également des pénalités en cas de non-respect des horaires ou de non-propreté des rames avec un bonus-malus maximum de quatre millions d’euros lié à la régularité et à l’information des voyageurs et un système de moins-value par train supprimé.