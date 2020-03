Renaud Muselier, Éric Ciotti et Charles-Ange Ginésy réaffirment leur soutien à Jean-Claude Guibal

Malgré l'annulation de sa réunion publique en raison du contexte sanitaire vis-à-vis des grands rassemblements (lire ci-dessus), Jean-Claude Guibal a reçu la confirmation du soutien des élus LR qui avaient annoncé leur présence à Menton ce jeudi 12 mars.

Eric Ciotti, député et président de la commission d’investiture LR

Éric Ciotti y explique son "soutien plein et entier" devant l'engagement de Jean-Claude Guibal "pour Menton et les Mentonnais, ainsi que la force du bilan qui est le sien comme maire".

Il ajoute à l'intention du premier magistrat: "Dans le respect de son identité, vous avez su faire évoluer Menton en renforçant son attractivité tout en améliorant sans cesse le cadre de vie de vos concitoyens."

Le Président de la commission départementale d'investiture LR, laquelle avait fait du maire de Menton son candidat dès le mois de décembre, rappelle par ailleurs l'implication de celui-ci au sein de leur famille politique:

"Depuis le RPR jusqu'aux Républicains aujourd'hui (...), vous avez toujours défendu les valeurs de la Droite et du Centre mais sans jamais faire preuve d'exclusive, et toujours en mettant en avant l'intérêt général. Aussi, j'invite les Mentonnais à se mobiliser dès le premier tour dimanche 15 mars et à voter en votre faveur".

Renaud Muselier, président de la Région Sud-Paca

Un soutien sans réserve auquel le Président de la Région Sud-PACA Renaud Muselier a fait écho: "Je suis persuadé que vous aurez à cœur de vous inscrire dans les grandes politiques que je mène à la Région (…) Connaissant votre énergie et votre enthousiasme, je vous souhaite de mener une belle campagne que j’espère voir couronnée de succès".

Ajoutant dans un message plus personnel: "Mon cher Jean-Claude, tu sais que tu peux compter sur mon soutien total et mon engagement à tes côtés (...). C'est un premier tour important pour l'avenir de Menton (...). À fond avec toi!".

Charles-Ange Ginesy, président du Conseil départemental

Charles-Ange Ginésy a lui aussi apporté un "soutien inconditionnel et total" à Jean-Claude Guibal, en le félicitant pour sa gestion: "Sous ta houlette, Menton a profondément changé (...). C'est une ville réputée dans le monde entier, qui rayonne dans le Département, tout en contribuant au rayonnement des Alpes-Maritimes. (...) Ce bilan n'est que le fruit d'un travail gigantesque, de tous les jours et aussi de l'amour sans limite que tu portes à ta ville. Fort de ton bilan, de ton projet et d'une équipe hors norme et unie derrière toi, je ne doute pas une seule seconde de ton succès et j'appelle les Mentonnais à voter pour toi!".