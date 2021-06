Régionales: un taux d'abstention toujours très élevé en France, mais une participation en nette hausse en Paca

Lors de ces élections régionales, l'abstention s'est situé entre 64,3 et 66,3% au second tour, contre 66,7% au premier tour, selon les estimations d'Ifop Fiducial pour TF1/LCI. L'institut Harris (M6) a donné une abstention plus faible, à 64,3%.

Le petit gain d'un ou deux points de participation entre les deux tours n'égale nullement le rebond de près de 10 points lors du précédent scrutin des régionales de 2015 (41,59% au premier tour, 50,09% au second).

Dans la région Paca, la participation a augmenté, selon Ipsos, de plus de 4 points (62,2% d'abstention contre 66,3% au premier tour), expliquant en partie le large succès du président sortant.

Election escamotée

"Il n'y a pas eu de sursaut démocratique, cette élection a été escamotée par plus de 31 millions de Français dès dimanche dernier", a résumé le sondeur Frédéric Dabi (Ifop) sur LCI.

"Dans un contexte de sortie de crise, de proximité avec l'été, de précampagne présidentielle, cette élection n'a jamais trouvé sa place", a-t-il ajouté.