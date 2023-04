Réforme des retraites: réunions, concertations, manifestations... on fait le point sur ce qui va se passer cette semaine

Nouvelle semaine "chargée" pour Matignon. Ce lundi 3 avril, Elisabeth Borne entame une série de consultations, au sujet notamment de la réforme des retraites. Le tout, pour "apaiser" les tensions et probablement entamer une nouvelle séquence, celle de la loi sur le travail, promise à l'été.

Après qu’Emmanuel Macron lui a confié pour mission d’"élargir la majorité", la Première ministre a invité à Matignon ces deux prochaines semaines les chefs de partis et des groupes parlementaires. Mais si Elisabeth Borne entend avancer sur ces dossiers, à gauche et du côté des syndicats, les discussions pourraient tourner court.

Lundi

Ce lundi 3 avril, Elisabeth Borne recevra à la mi-journée, le groupe LIOT, le groupe parlementaire à l'origine de la motion de censure contre le gouvernement, votée après l'utilisation du 49.3. La motion de censure a échoué à rassembler une majorité de députés contre le gouvernement, de 9 voix.

Selon France Info, à 14h30, elle s'entretiendra avec Jean-Claude Requier, président du groupe Rassemblement démocratique et social européen au Sénat, puis avec Laurent Hénart, président du Parti radical, à 15 heures et Bertrand Pancher, président du groupe Liot à l'Assemblée nationale, à 16h30, précise Matignon.

Mardi

Les concertations se poursuivent à Matignon mais elles s'annoncent compliquées. Elisabeth Borne a fort à faire pour essayer de ramener le calme avec la droite après qu'un tiers des députés Les Républicains ont voté une motion de censure pour renverser son gouvernement. Et, si les représentants RN, LR et du groupe indépendant LIOT ont prévu de rencontrer la cheffe du gouvernement, l'invitation a été rejetée par l'ensemble de la Nupes (PS, EELV, PCF, LFI). Elle a invité les écologistes pour parler de l'après-réforme des retraites.

Mais ces derniers ont décliné l'invitation, estimant qu'il faut "apaiser" le pays par le retrait. La patronne d'EELV, Marine Tondelier, ainsi que les patrons des groupes écolos à l'Assemblée et au Sénat, Cyrielle Chatelain et Guillaume Gontard, ont indiqué refuser "participer à l'exercice de communication" de la Première ministre, chargée par Emmanuel Macron de bâtir un programme de gouvernement et un programme législatif. Selon le Huffington Post, ils iront toutefois à Matignon, mais pour parler d'un tout autre sujet: celui du maintien de l'ordre, de la "criminalisation" du mouvement écologiste et du "nécessaire apaisement".

Les parlementaires socialistes ne participeront à "aucune consultation" d'Elisabeth Borne sur l'après réforme des retraites, ont-ils annoncé dimanche, mais le premier secrétaire Olivier Faure se rendra à Matignon pour évoquer la "situation générale du pays". "Nous ne souhaitons participer à aucune consultation sur la suite du calendrier parlementaire (...) avant de connaître les suites données à votre rencontre avec l'intersyndicale prévue le 5 avril prochain", écrivent Olivier Faure, Boris Vallaud et Patrick Kanner, chefs des groupes PS à l'Assemblée et au Sénat, dans un courrier adressé à la Première ministre. La NUPES elle, a décidé de boycotter et à l’initiative des communistes, des parlementaires de gauche vont se rassembler devant l’Elysée pour remettre un courrier à Emmanuel Macron.

Mercredi

Rendez-vous crucial pour l'exécutif. Ce mercredi 5 avril, Elisabeth Borne recevra à 10h, les leaders syndicaux à Matignon. La nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a d'ores et déjà affirmé ce lundi ne pas croire à la pause sur la réforme des retraites, estimant qu'il n'y avait "pas d'autre sortie de crise que le retrait". "Je ne crois pas à la pause (...), il n'y a pas d'autre sortie de crise que le retrait de cette réforme", a déclaré Mme Binet sur France Inter, interrogée sur la proposition de la CFDT de suspendre la réforme et d'organiser une médiation.

Elue vendredi à la tête de la centrale syndicale, elle a affiché sa volonté de maintenir l'unité de l'intersyndicale. Elle a dit attendre de cette rencontre "le retrait de la réforme des retraites, c'est simple. Donc, ça peut être très court", notant que si la réponse est non "le rendez-vous risque d'être très rapide". Si l'exécutif refuse de parler des 64 ans, "on partira", a prévenu le leader de la CFDT, Laurent Berger. "Ça peut durer cinq minutes", a abondé la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. La réunion "est déjà écrite", estime un ministre de premier plan, qui table sur une impasse. Du côté du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux a lui aussi indiqué qu'il allait se rendre à Matignon, ce mercredi. Geoffroy Roux de Bézieux n'a eu de cesse de soutenir la réforme, au cours des derniers mois. "Elle est difficile, elle est impopulaire, elle est douloureuse, tous les autres pays l'on fait. Elle est votée et pour nous il est temps de passer à autre chose, d'essayer de trouver d'autres thèmes de négociation, peut-être de changer de méthode", a estimé le président du Medef.

La Confédération des PME (CPME) se félicite de son côté dans dans un communiqué "d'avoir été conviée à une réunion des trois organisations interprofessionnelles nationales représentatives des entreprises" parmi lesquelles se trouve également l'Union des entreprises de proximité (U2P), qui représente les artisans et les professions libérales. La CPME juge "important de ne pas limiter la discussion avec les partenaires sociaux, aux seules organisations syndicales de salariés".

Autre rendez-vous, une réunion dans l'après-midi avec les LR, le groupe qui n'a pas su trouver une ligne directrice pour le vote de la motion de censure est le seul à pouvoir faire basculer l'Assemblée Nationale sur certains textes.

Jeudi

Nouvelle journée de mobilisation, ce jeudi 6 avril. Il s'agira de la 11e journée de grève, lancée par l'intersyndicale. Cette dernière a "appelé à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays", a-t-elle fait savoir dans un communiqué lu par les deux co-délégués de Solidaires, Simon Duteil et Murielle Guilbert. "Après deux mois d’un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population, et un parcours parlementaire chaotique, l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions dans le pays qui nous inquiète très fortement", affirment les syndicats.

"En ne répondant pas à la demande de retrait, en usant du 49.3, l’exécutif a fait le choix d’accentuer la crise démocratique et sociale. Pourtant, dès le début, les organisations syndicales et de jeunesse avaient prévenu l’exécutif du risque d’explosion sociale que pouvait provoquer cette reforme injuste, injustifiée et brutale", poursuivent-ils. Ils ont souligné que "plus de deux millions" de personnes se sont mis en grève et ont manifesté mardi 28 mars, mettant en exergue un "monde du travail (qui) s’est une nouvelle fois mobilisé dans toute la France de façon massive et déterminée, pour le retrait de la réforme des retraites", avec la jeunesse "encore une fois" très présente dans les mobilisations.