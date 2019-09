Réforme des retraites: le Premier ministre avance doucement en dévoilant "calendrier et méthode"

Le rapport de M. Delevoye préconise une borne à 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Mais M. Macron a indiqué fin août, à la surprise générale, sa préférence pour une modulation selon la durée de cotisation, plutôt que l'âge.

Sur le calendrier, Edouard Philippe estime que 2020 est "le bon moment" pour traiter ce dossier, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui vise à fusionner en un système unique par points les 42 régimes existants, à l'horizon 2025.

Plusieurs questions sont en suspens: à quelle échéance le projet de loi sera rédigé, présenté en conseil des ministres, examiné au Parlement et voté ? A quel rythme et jusqu?à quelle date butoir la transition, infiniment complexe, entre les anciens et le nouveau système s'effectuera ?

Dans le sillage du grand débat national, l'exécutif a aussi promis des "consultations citoyennes", espérant ainsi impliquer les Français dans la réforme.

La durée de cette concertation n'a pas encore été fixée, même si le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a évoqué une phase "d'un an". Il semble peu probable que le projet de loi soit dévoilé avant les élections municipales de mars 2020, même si l'Unsa comme le Medef et le CPME ont exprimé leur souhait de voir le dossier aboutir au plus tôt en 2020.

Quant à la forme de ces consultations, au pilotage, et à la prise en compte de leurs conclusions, ils restent bien flous. Mais il n'était pas certain que M. Philippe offre davantage de précisions jeudi.

Ces annonces précèdent des journées d'appel à la grève en ordre dispersé.

Le vendredi noir attendu dans les transports parisiens sera suivi lundi, à l?initiative du Conseil national des barreaux, des avocats, pilotes de ligne, stewards et hôtesses, mais aussi quelques infirmiers et médecins, d'une manifestation à Paris pour défendre leurs régimes.

Force ouvrière prévoit pour sa part un rassemblement le 21 septembre à Paris, quand la CGT, Solidaires et Sud-Rail défileront ensemble le 24 septembre.