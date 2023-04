Réforme des retraites: Emmanuel Macron se donne "100 jours" pour agir "au service de la France"... suivez notre direct

Quelle suite pour le quinquennat? Emmanuel Macron s'adresse aux Français lundi à 20 h pour donner ses perspectives après la promulgation de la réforme des retraites, dans une atmosphère de crise politique persistante et avec des syndicats tournés vers le 1er mai. "Tracer des perspectives pour les semaines et les mois à venir" et "esquisser les chantiers", voici l'objectif de sa prise de parole selon son entourage.

Le chef de l'Etat a déjeuné avec Elisabeth Borne, puis a reçu les dirigeants de son camp et les principaux ministres, dont ceux de l'Economie Bruno Le Maire, de l'Intérieur Gérald Darmanin ou de la Transition écologique Christophe Béchu, pour d'ultimes consultations avant son allocution solennelle et sans contradicteurs.

