Réduit à 8,8 millions d'euros, le déficit budgétaire de Monaco est bien moins catastrophique que prévu

Après un budget primitif qui laissait apparaître un déficit de 114,50 millions d’euros en 2021, le gouvernement est passé à -71,5 millions envisagés au budget rectificatif le 30 juin dernier et finalement -8,8 millions en septembre.

C’est l’heureuse surprise que laissent apparaître les comptes publics déposés il y a trois semaines sur le bureau du Conseil national et qui ont fait l’objet de premières discussions, ce jeudi soir, dans le cadre des séances publiques de l’examen du projet de loi du Budget rectificatif 2021.

Dans ce contexte où les finances de l’État pourraient quasiment arriver à l’équilibre d’ici la fin de l’année si la relance économique se confirme, Gouvernement et conseillers nationaux ont échangé dans une ambiance plutôt chaleureuse. Et les grands projets ne sont ni suspendus ni même ralentis, notamment le Plan national Logement.

"L’été globalement positif"

Balthazar Seydoux, président de la commission des Finances et de l’Économie nationale et rapporteur du projet de loi portant sur la fixation du budget de l’exercice 2021, a d’emblée souligné ces perspectives meilleures. "Sur le volet économique, les indicateurs sont favorables. En effet, l’été 2021 a été globalement positif. Les chiffres des rentrées de TVA, notamment commerciale, indiquent une tendance à la reprise et les recettes au premier semestre dépassent déjà le milliard d’euros, en progression de 12,9% par rapport au mois d’août de l’année dernière. (...) De nombreux États ont déjà amorcé un mouvement de sortie de crise et la reprise est bien engagée dans les pays qui sont les partenaires économiques naturels de la Principauté."

Pour le conseiller national de la majorité Primo !, le gouvernement, qui a su "a démontré, une nouvelle fois, la force du modèle institutionnel, politique, économique et social de Monaco » durant la crise de la Covid, doit maintenant permettre aux acteurs économiques « de se projeter vers l’avenir."