Rare tension entre la Norvège et la Suède autour d'une fusée accidentée

L'engin a été lancé lundi du centre spatial d'Esrange à Kiruna, dans le nord de la Suède. Il s'est écrasé sur une montagne près de la localité de Malselv, dans l'extrême nord de la Norvège, à une dizaine de kilomètres d'habitations.

"Le crash d'une fusée comme celle-ci est un incident très grave qui peut causer des dégâts importants", a déclaré le ministère norvégien des Affaires étrangères. "Lorsqu'une telle violation des frontières se produit, il est crucial que les responsables informent immédiatement les autorités norvégiennes compétentes par les voies appropriées", a-t-il ajouté.

La fusée devait permettre d'effectuer des expériences en apesanteur à une altitude de 250 kilomètres.

"La fusée a pris une trajectoire légèrement plus longue et plus à l'ouest que prévu et a touché terre après un vol de 15 kilomètres en Norvège", a déclaré lundi dans un communiqué l'organisme Swedish Space Corporation.

"Les travaux de récupération" de l'engin "sont en cours", a-t-il ajouté.

Ceux-ci ne sont pas censés débuter sans une autorisation norvégienne qui n'a pas été accordée, a rétorqué le ministère norvégien des Affaires étrangères.

L'autorité norvégienne de l'aviation civile a précisé avoir appris l'accident par le communiqué de la Swedish Space Corporation publié lundi.