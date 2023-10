Rappelé à l'ordre par le prince Albert II, le Conseil national redit son "indéfectible attachement" au Souverain mais...

Les relations entre le Conseil national et le gouvernement princier ne sont plus au beau fixe. En témoigne une semaine de débats houleux au sein de la Haute Assemblée, qui examinait le budget rectificatif de l'Etat pour l'année 2023.

Jusqu'au climax d'une soirée de vote pénible, mercredi 18 octobre, où 22 des 23 élus présents dans l'hémicycle se sont abstenus d'approuver le budget rectifié.

Face à ce climat tendu, sur fonds de critiques des méthodes de gestion du gouvernement princier, la maison souveraine a diffusé une déclaration du prince Albert II sonnant comme un rappel à l'ordre pour les élus du Conseil national. "Le gouvernement, sous mon autorité, et sur la base des orientations que je définis, a seul la charge de l’administration de notre Pays", a rappelé le Prince.

Message reçu, a répondu à son tour le Conseil national dans un communiqué de presse diffusé quelques heures plus tard. "Les conseillères nationales et les conseillers nationaux rappellent leur indéfectible attachement à S.A.S le Prince Souverain et à sa famille. Ils respectent la Constitution, à la lettre comme dans son esprit. Les élus ont toujours démontré, dans l’union nationale depuis la crise de la Covid-19, et dans l’unité des Institutions qu’ils ont toujours prônée, leur sens des responsabilités et du pragmatisme", peut-on lire.

Le Conseil national ne semble toutefois pas disposé à rendre les armes. "Si le Gouvernement a seul la charge de l’administration de notre pays, le Conseil national vote le budget et demande au gouvernement de faire preuve de respect avec la représentation nationale démocratiquement élue. Ce n’est pas le cas actuellement, à la lumière de ses interventions en séances publiques et au vu des manquements factuels à la bonne gestion de nos finances, mises à jour à cette occasion", ajoute la Haute Assemblée, qui rappelle que "tout était réuni pour que la loi de budget rectificatif pour l’année 2023, ne soit pas votée".

En approuvant le budget d'une voix, les élus assument leur volonté "d’envoyer un message clair au gouvernement". Et d'enfoncer le clou : "Ils appellent donc le gouvernement, qui porte la responsabilité de cette situation, à davantage de respect, notamment par la prise en compte concrète, dans le prochain projet de loi de budget primitif, des demandes raisonnables et pragmatiques qui ont été formulées clairement à l’issue des débats, par l’unanimité de la représentation nationale".