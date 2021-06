QUIZ. Toutes ces citations (sauf une) proviennent des candidats aux élections régionales en Paca, jouez à "qui a dit quoi"

Nous avons réuni les 10 punchlines les plus marquantes des 9 candidats en lice, piochées dans plusieurs mois d'interviews auprès des journaux du groupe Nice-Matin ou chez nos confrères dans tout le pays. Le tout sous forme de quiz, et avec des posters inspirants et imprimables. Bon vote!

Les deux tours des élections régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin. En région Paca plus qu'ailleurs dans le pays, la campagne fut le théâtre de nombreuses polémiques, nourries à coups de piques sur le passé des candidats, de punchlines destinées à être reprises partout dans les médias, de déceptions politiques, de montée de l'extrême droite et d'amitiés trahies. Pas de programme politique ici, juste des petites phrases. Nous avons réuni les 10 plus belles sorties des 9 candidats en lice, piochées dans plusieurs mois d'interviews auprès de Nice-Matin ou chez nos confrères, en les agrégeant sous forme de posters inspirants et imprimables, dans votre chambre ou dans votre salon. Petit bonus ludique: il faut d'abord deviner "qui a dit quoi?". Attention, une intruse s'est glissée dans cette liste d'authentiques citations. À vous de jouer! On l'avoue, n'importe quel candidat aurait pu prononcer cette phrase. Photo Unsplash Quand les candidats répondent aux questions de nos journalistes, c'est parfois cryptique. Photo Unsplash "Il dit qu'il voit pas le rapport" Photo Unsplash Chacun candidat a joué à celui ou celle qui était le plus "provençal". Photo Nice-Matin Nos candidats ont du talent. Photo Unsplash Celle-ci est particulièrement difficile. Photo Unsplash Une citation que tout candidat pourrait s'attribuer... et pourtant. Photo Unsplash Les ploucs ne vous remercient pas. Photo Nice-Matin Parfois, les candidats ont un langage très fleuri, inspiré de la rue... à moins que... Photo Unsplash Daniel Auteuil nous juge fort. Photo Unsplash Bravo à tous, merci d'avoir participé et bon vote dimanche!