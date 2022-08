Qui sont les seize nouveaux ambassadeurs qui vont représenter Monaco à l'étranger?

Neuf femmes, sept hommes, le corps diplomatique monégasque compte à la fois des personnalités connues de la population monégasque et d’autres plus discrètes, pourtant toutes étendards de leur pays à l’étranger. À ces seize ambassadeurs, s’ajoute un réseau de 140 consuls dans 80 états.

Tout récemment, les nominations de Didier Gamerdinger au Japon, d’Anne Eastwood en Italie, de Lorenzo Ravano en Allemagne et de Philippe Orengo au Vatican ont rebattu les cartes de ce corps.

À l’inverse, Isabelle Picco est l’ambassadrice en poste depuis le plus longtemps, représentant depuis treize ans Monaco au siège des Nations unies à New York à l’année.

À quelques rares exceptions, l’immense majorité des ambassadeurs en poste ont commencé leur vie diplomatique par cette fonction. Dans le casting actuel, on trouve des hauts fonctionnaires reconvertis à l’international, une ex-membre du cabinet du souverain, un ancien conseiller de gouvernement. Aussi un ex-président du Conseil national, Christophe Steiner, en poste en France.

Géographiquement, les diplomates monégasques sont présents principalement en Europe, en Amérique du Nord ainsi qu’en Chine, au Japon et Australie. Seul continent qui ne compte pas de représentant: l’Afrique. Une situation qui pourrait évoluer? "Créer d’autres ambassades, ce n’est pour l’heure pas d’actualité", avait précisé en février dernier dans Monaco-Matin, Isabelle Berro-Amadei en prenant ses fonctions de ministre à la tête du département des Relations extérieures et de la coopération internationale. "Le choix des ambassadeurs demeure celui du souverain et il apporte une attention particulière à leur désignation". Tour d’horizon…

Isabelle Picco à l'ONU