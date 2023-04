Question de Kevin Qui sont les personnes qui vont décider de l'avenir de la réforme des retraites au Conseil Constitutionnel?

Bonjour Kevin,

Comme vous le savez sans doute, c'est le Conseil Constitutionnel qui tranchera de l'avenir de la réforme des retraites, décidée par le gouvernement. Le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la réforme controversée des retraites le vendredi 14 avril prochain, "en fin de journée".

Ce jour-là, Les Sages rendront "deux décisions": l'une sur la constitutionnalité du projet de loi adopté au Parlement après un recours au 49.3, et l'autre sur la recevabilité de la demande de référendum d'initiative partagée (RIP) lancée par la gauche.

Qui sont ces Sages?

On les appelle curieusement les "sages". Ils tiennent entre leurs mains le sort de la réforme des retraites, cruciale pour Emmanuel Macron: le Conseil constitutionnel, né avec la Ve République, cultive volontiers le secret et les louanges, sans échapper aux critiques sur sa composition très politique. Les neuf membres sont nommés pour neuf ans, par tiers tous les trois ans, par les présidents de l'Assemblée et du Sénat et par le chef de l’État, à qui il revient de nommer le président.

Le Conseil actuel comprend deux ex-ministres d'Emmanuel Macron (Jacqueline Gourault et Jacques Mézard) nommés par ses soins et deux anciens Premiers ministres (Laurent Fabius et Alain Juppé).

Le président du Sénat Gérard Larcher a nommé son ex-directeur de cabinet, François Seners, François Pillet et Michel Pinault. Avant elle, Richard Ferrand a nommé Laurent Fabius et Véronique Malbec. Claude Bartolone a nommé Corinne Luquiens. Les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie.

Depuis la mort de Valéry Giscard d'Estaing en 2020, plus aucun ancien président de la République n'y siège toutefois. Nicolas Sarkozy n'y a assisté que quelques mois en 2012-2013 et François Hollande n'y a jamais siégé. Emmanuel Macron ne compte pas non plus le faire après son mandat présidentiel.

Quel est le rôle du Conseil Constitutionnel?

Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958. Il a été créé avec un rôle de régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et juridiction aux compétences variées. Il a notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution.

Toutes les lois, sauf celles adoptées par référendum, peuvent lui être soumises. En cas de non-conformité, une loi peut être censurée totalement ou partiellement. On ne parle pas d'annulation puisque la loi n'a pas encore été promulguée. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Initialement, sa mission principale était de cantonner le Parlement dans ses prérogatives. Mais "ni les inspirateurs et les rédacteurs de notre Constitution, ni le Conseil lui-même, n'imaginaient la place que prendrait le Conseil constitutionnel dans notre vie politique", résumait Édouard Philippe en 2020. Parmi ses décisions récentes notables, l'injonction faite à la loi du 17 juillet 2020 sur la suppression de la taxe d'habitation de ne pas se limiter comme initialement prévu aux 80% des foyers les moins aisés. Elle sera élargie à l'ensemble des ménages.

Quel rôle dans la loi sur la réforme des retraites?

La saisine (art. 61) du Conseil suspend le délai de promulgation d'une loi votée. Dans le cas présent, le délai de promulgation de la réforme des retraites est donc suspendu. Pour rendre ses décisions, le Conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, délai ramené à 8 jours si le gouvernement déclare l'urgence.

Dans le cas de la réforme des retraites, les Sages devront se prononcer sur deux choses. Celle sur la constitutionnalité du projet de loi adopté au Parlement après un recours au 49.3. En d'autres termes, si la réforme n'entre pas en contradiction avec la Constitution. Et l'autre sur la recevabilité de la demande de référendum d'initiative partagée (RIP) lancée par la gauche.