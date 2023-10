Qui est Jean d'Haussonville, le nouvel ambassadeur de France à Monaco?

"J’ai été très heureux au Domaine national de Chambord"

François 1er, initiateur du château de Chambord, n’aura séjourné dans sa vie que quelques semaines dans ce fabuleux édifice qu’il laissa en héritage à la France.

Jean d’Haussonville, lui, aura passé treize ans et demi à diriger le site du Loir-et-Cher. Une longévité exceptionnelle à la tête de ce Domaine national de l’État français, qui administre le château et les 5 433 hectares qui forment autour la plus grande forêt close de France.

"Ma plus longue et plus belle expérience professionnelle. J’aime le patrimoine, les parcs et jardins, la nature, les animaux sauvages, j’ai été très heureux là-bas", confirme l’ambassadeur.

"C’est une responsabilité qui place dans la conservation du patrimoine, dans l’accueil du public. C’est très différent du métier de diplomate. C’est aussi un métier de tourisme, le domaine accueille deux millions de personnes sur le site par an. C’est aussi l’expérience d’une communauté de personnes à mener, à diriger, à convaincre. Nous étions 120 salariés en 2010, 250 quand je suis parti. Et c’est aussi un budget à équilibrer, avec 90% de ressources propres".