Qui est Ibrahim Traoré, le jeune militaire devenu le nouvel homme fort du Burkina Faso?

Ce dernier avait pris le pouvoir par les armes au début de l'année avec, à ses côtés, un certain Ibrahim Traoré.

Bérets rouges, treillis militaire et gilets pare-balles, c'est depuis les locaux de la Radiodiffusion télévision du Burkina que des militaires ont annoncé que leur capitaine prenait la tête du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Faut-il y voir un clin d'œil du destin? À 34 ans, Ibrahim Traoré est devenu le nouvel homme fort du Burkina Faso, au même âge qu'un certain Thomas Sankara. Ce dernier, au milieu des années 80, avait pris la tête de ce qui était alors la Haute-Volta après un putsch militaire.

Des choix "hasardeux" qui ont "affaibli" le système sécuritaire

Moins d'un an plus tard, le jeune capitaine et ses hommes accusent désormais Damiba d'avoir opéré des choix "hasardeux" qui "ont progressivement affaibli" le système sécuritaire du pays.

"Nous avons décidé de prendre nos responsabilités, animés d'un seul idéal, la restauration de la sécurité et de l'intégrité de notre territoire", ont-ils poursuivi.

"Notre idéal commun de départ a été trahi par notre leader en qui nous avions placé toute notre confiance. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle terroriste", ont-ils encore affirmé.

Commandant du régiment d'artillerie de Kaya

Avant de déambuler ovationné ce dimanche, Ibrahim Traoré était, jusqu'à vendredi, le commandant du régiment d'artillerie de Kaya, la première région militaire, située à une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Un poste qu'il occupait depuis mars 2022 après avoir été nommé... par Damiba.