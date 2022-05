"Qu'est-ce que j'ai foutu?", "j'ai parcouri", "je n'ai strictement rien senti": le best-of de Jean Castex avant son départ de Matignon

Avec 350 déplacements dans quasiment toute la France en 22 mois à Matignon, Jean Castex n'a pas ménagé sa peine pour donner l'image d'un Premier ministre "des territoires".

Toujours prompt à se déplacer en province, entre deux conférences de presse sur la crise sanitaire et trois rappels à l'ordre sur les attestations de déplacements durant les différents confinements, le locataire de Matignon n'a guère eu la tache facile mais cela donnait parfois des séquences filmées "hilarantes".

Petit retour sur les plus jolies bourdes de Jean Castex.

Quand Jean Castex inaugurait la ligne de Paris-Nice en train de nuit

Nous sommes en mai 2021. Jean Castex, accompagné du PDG de la SNCF inaugure la nouvelle ligne de trains de nuit qui rallie Paris à Nice. Fan inconditionnel des voyages en train, le Premier Ministre est monté à bord du train pour ce trajet inauguratif. "Mesdames et Messieurs, votre attention s'il vous plait", ont alors entendu les passagers du train.

"Exceptionnellement, Ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle mais votre Premier ministre (...) C'est un honneur et un vrai bonheur de faire ce trajet avec vous", a dit Jean Castex, aux passagers du train. "Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, un agréable voyage (...) Longue vie au Paris-Nice et bon voyage à toutes et à tous", a conclu le chef du Gouvernement.