Quels défis attendent Isabelle Berro-Amadeï, nommée à la tête de la diplomatie monégasque

Professionnellement, elle a déjà eu plusieurs vies. Nommée le 17 janvier dernier conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, Isabelle Berro-Amadeï vient de s’installer place de la Visitation.

Son nouveau bureau succède à celui de l’ambassade de Monaco à Bruxelles, en Belgique. Un poste de diplomate qu’elle a occupé deux ans. Mais sa formation initiale tendait pourtant vers le droit, titulaire d’une maîtrise et magistrate en Principauté pendant 17 ans.

En 2006, elle est élue juge à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg pour un mandat de neuf ans.

"Cette expérience a été un vrai privilège. J’ai pu débattre de sujets de société qui intéressent 47 pays de la grande Europe avec 46 autres collègues de nationalités, de cultures, d’histoires, de religions différentes. Ça a été un enrichissement, ça m’a permis de remettre en cause des idées reçues, de relativiser, de s’ouvrir sur les autres", résume-t-elle.

Le mandat n’étant pas renouvelable, en 2015, le prince Albert II lui a ouvert les portes de la diplomatie nationale. D’abord à Berlin pendant presque cinq ans, accréditée auprès des gouvernements d’Allemagne, de Pologne et d’Autriche. Puis la Belgique pendant deux années.

"L’expérience dans un milieu international à Strasbourg m’a beaucoup servi ensuite dans la diplomatie", souligne-t-elle pour résumer ses deux carrières, qui l’ont emmenée à en embrasser une troisième, depuis quelques jours au sein du gouvernement princier.

Interview.

Quelles sont les priorités qui vous ont été fixées depuis que vous êtes à la tête de ce département?

L’ouverture sur le monde pour Monaco, c’est plus qu’un choix, cela fait partie de notre ADN. La feuille de route déterminée par le souverain est d’assurer le rayonnement et l’attractivité de la Principauté à l’étranger, mais pas à n’importe quel prix. Il faut se fonder sur les valeurs qui nous sont chères: la solidarité, la promotion d’une société plus inclusive, plus juste et plus durable dans une action internationale déterminée. Mes expériences professionnelles passées comme juge et comme ambassadeur, qui m’ont donné une vision globale des relations internationales, devraient beaucoup m’apporter dans mes nouvelles fonctions.

Être diplomate en temps de pandémie n’est pas chose aisée?

C’est particulier en effet, car la diplomatie est un métier de contact. Ces deux années nous ont obligés à s’adapter et se réinventer, les possibilités de voyager et de se rencontrer étant limitées. Pour autant, nous avons assuré la continuité des relations internationales dans le monde avec les outils informatiques. Dans le cadre des relations bilatérales, nous avons fait en sorte de maintenir les contacts et nous avons profité des fenêtres sanitaires pour organiser des événements économiques ou culturels. Au niveau multilatéral, nous avons continué à porter la voix de Monaco sur les sujets qui nous sont chers: la préservation de l’environnement et la solidarité envers les plus fragiles.

À l’international, les moyens de la Principauté ont-ils été beaucoup sollicités pour répondre à des urgences causées par la crise sanitaire?

Nous avons répondu aux appels d’aide d’urgence internationaux, car la crise sanitaire a accentué d’autres crises. Nous avons fourni une aide d’urgence à Madagascar, par exemple, dans le cadre d’une catastrophe naturelle. Nous avons procédé aussi à l’achat de masques confectionnés sur place en faveur de communautés locales au Niger. Concernant les vaccins, via l’alliance Covax, nous avons répondu à l’appel lancé par la commission européenne. Et le gouvernement princier a donné un million d’euros qui a permis de fournir en vaccins certains pays qui en manquent.

Monaco compte aujourd’hui seize ambassadeurs dans le monde. Une réflexion est-elle menée pour avoir d’autres représentations nationales ailleurs sur la planète?

Créer d’autres ambassades, ce n’est pour l’heure pas d’actualité. Parmi les seize ambassadeurs accrédités dans le monde, deux postes sont vacants. Dans les semaines à venir nous aurons le nom de l’ambassadeur qui me succédera à Bruxelles. Ainsi qu’une désignation pour le poste d’ambassadeur, non-résident, au Japon. Le choix des ambassadeurs demeure celui du souverain et il apporte une attention particulière à leur désignation. À côté de cela, nous avons un réseau consulaire très actif et étendu (140 consulats dans 80 états N.D.L.R.) qui complète notre petit réseau diplomatique. Ces consuls à l’étranger nous sont d’une aide incomparable lorsque nous n’avons pas d’ambassades sur place. Il faut trouver les bonnes personnes, qui connaissent à la fois Monaco et leur tissu local. C’est une combinaison de compétences et il est primordial de choisir les bonnes personnes pour être consul, car ils sont, eux aussi, l’image de la Principauté à l’étranger.

En tant que cheffe de la diplomatie monégasque, quel regard portez-vous sur les tensions en cours entre la Russie et l’Ukraine?

Comme dans toutes les situations de crise, nous sommes très attentifs à ce qu’il peut se passer. Et nous suivons avec beaucoup d’attention la situation aux frontières de l’Ukraine en espérant que la désescalade annoncée sera effective.