"Quelle casserole on pourrait me sortir?": lancé en politique, Mourad Boudjellal se confie sur ses ambitions

Un compétiteur qui croise les doigts pour ne pas gagner… De peur d’être happé par cette nouvelle casquette. Voilà l’impression qu’on a eue en sortant d’une heure d’interview avec Mourad Boudjellal, au stade de foot d’Hyères, dont il est propriétaire. L’ancien président du RCT souhaite aujourd’hui s’engager sur le terrain de la politique. À 62 ans, ce proche d’Emmanuel Macron brigue la présidence du parti Renaissance dans le Var, avec l’envie de plaquer au sol le Rassemblement national et de "briller". Il devra d’abord battre la liste portée par Gilles Joannet, lors des élections internes prévues les 28 et 29 janvier.

Vous avez tardé à officialiser votre candidature. Avez-vous hésité?

Oui. Mes proches m’ont déconseillé d’y aller. Avec la vie que je mène, ce n’était pas raisonnable. C’est d’ailleurs ce qui m’a motivé. J’ai eu le déclic dans les vestiaires du stade Mayol quand on a essayé d’organiser le 32e de finale de la Coupe de France contre l’OM. Un match qu’on n’a pas pu faire faute de moyens par rapport à des voyous en face. Je pensais pourtant avoir le soutien de tous les élus locaux, ce que je n’ai pas eu. Le maire d’Hyères a bougé, Hubert Falco a un peu bougé et c’est tout. Je me suis dit, soit ils ont peur, soit ils s’en foutent, soit ils sont médiocres.

Et vous penchez vers quelle réponse?

Ça, je le garde pour moi. Mais avec cette attitude, ce n’est pas anormal qu’on ait sept députés Rassemblement national dans le Var.

D’après vos proches, vous avez eu un choc le soir des résultats des dernières législatives…

J’en avais d’abord eu un en 1995, quand ma ville a été prise par le FN. Le score de juin, je ne le comprends pas. Je le prends comme une insulte. Le fonds de commerce numéro 1 du RN, c’est un nationalisme économique et un nationalisme tout court. Ces gens-là ne méritent pas d’être français. Ils n’ont rien compris à la France. Même s’il n’y a plus Jean-Marie Le Pen, le repli sur soi reste une énorme erreur. Alors OK, il y a beaucoup d’étrangers en prison. Mais qu’ils regardent d’abord l’origine sociale. S’il y a aussi plus de délinquants fiscaux dans le 16e arrondissement de Paris, ce n’est pas à cause de leur ADN.

Votre priorité, si vous êtes élu à la tête de Renaissance dans le Var?

Inverser les choses. J’ai envie que mon département soit un exemple pour la France, que chacun participe à l’économie du département. Ce n’est pas facile à faire. Mais ça se tente. Quand j’étais au RCT, j’ai rencontré beaucoup d’entrepreneurs, de dirigeants. Et je me suis dit Putain, il y a tout ça chez moi. C’est sur eux que je veux compter. On doit faire avancer le département. En tant qu’enfant issu de l’immigration, personne ne peut rien me reprocher. J’ai réussi ma carrière. Mais j’ai été égoïste. Je n’ai aidé personne. Là, j’ai envie de donner.

Votre objectif, c’est aussi de recruter de nouveaux adhérents…

On en compte 466 aujourd’hui et j’ambitionne d’en avoir 1.000 fin 2023. J’ai découvert il y a quinze jours comment fonctionne un mouvement… Enfin, un parti. Je viens du monde de l’entreprise. Pour moi, la politique c’était Les grandes gueules sur RMC. J’ai plein de lacunes, mais j’en suis conscient contrairement à beaucoup de politiques. Mon rôle, ça sera aussi de profiter de mon aura pour faire remonter le monde réel à Paris. Je ne suis pas tout le temps du même avis que le président de la République.

Votre avis sur la réforme des retraites?

Il faut une réforme. Mais celle-ci est incomplète. La retraite, ce n’est pas un problème de durée mais de montant. On devrait pouvoir décider de financer sa retraite sur vingt ou trente ans, quand on est le plus actif et ensuite baisser le rythme. Reformer les retraites, c’est aussi ne pas croire au plein-emploi, qui est pourtant possible. Et troisièmement, ça crée un climat anxiogène qui favorise l’épargne plutôt que la consommation.

Entrer en politique, c’est aussi risquer de prendre des coups…

Oui, et on les rendra. Vous savez, j’en ai déjà pris pas mal! (Rires) Surtout quand on s’appelle Mourad Boudjellal et qu’on grandit à Toulon… Aujourd’hui, quelle casserole on pourrait me sortir? Mes condamnations pour diffamation ou deux trois trucs dans le rugby? Ou encore peut-être le fait de ne pas avoir voté à la dernière présidentielle. Je n’étais pas en France à ce moment-là.

La prochaine étape, c’est la mairie de Toulon?

Je ne brigue aucun mandat. Ni aujourd’hui, ni demain. Et puis, j’ai beaucoup d’amitié pour Hubert Falco. Je connais sa vie de maire, faut vraiment en vouloir (rires). Il n’a pas de vie. Ses vacances, c’est trois jours par an. Le reste, c’est pour sa ville. Je n’ai pas envie de ça.

En 2017, vous aviez reçu l’investiture d’En marche pour les législatives, ce qui avait donné lieu à un gros couac…

On me l’avait bien proposé. Sauf que je n’étais pas candidat. D’ailleurs, j’avais un deal un Falco: je ne serai jamais face à lui. Pour ça, il faudrait en dire du mal. Ce que je ne souhaite pas. En 2022, j’ai sondé le terrain. Je suis connu dans la région, mais est-ce que je suis aimé? Il y a aussi la vie à Paris qui ne me fait pas rêver. Et accessoirement, être élu député, c’était aussi m’appauvrir. Je n’en ai pas les moyens (rires).

Qui voyez-vous comme candidat de Renaissance en 2027?

Il va y avoir de la baston. Et si on ne bouge pas, je vois plutôt Marine Le Pen remporter l’élection. Regardez sa progression. Et vous imaginez s’il n’y avait pas eu Eric Zemmour au premier tour? Le RN est également une machine à lancer de nouvelles têtes. Stratégiquement, ils jouent bien. Ils sont convaincus qu’ils vont prendre le pouvoir et s’y préparent.

Votre avis sur Eric Zemmour, récemment condamné pour injure raciste après avoir dit que le prénom d’Hapsatou Sy était "une insulte pour la France".

Être Français, c’est une question d’attitude, d’ouverture sur le monde, pas de prénom. Culturellement, pour moi, c’est Zemmour qui n’est pas Français. Comment a-t-on pu accepter de le voir aussi longtemps sur CNews? Il a réussi à dire des saloperies, à intellectualiser le racisme, comme si c’était un sujet banal. Il n’a même pas l’excuse d’être con, parce qu’il est cultivé. Faudrait quand même lui dire que l’immigration, qui est son fonds de commerce, lui a fait gagner beaucoup d’argent.