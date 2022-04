Quelle attitude va adopter Edouard Philippe à la tête de son nouveau parti Horizons pour les législatives?

Peu de triangulaires aux législatives

C’est le point de vue de Renaud Muselier, "si les partis arrivent divisés." Il ajoute: "Soit les familles traditionnelles jouent sur leurs étendards respectifs - PS, PC, Verts, etc. - et ils vont directement dans le précipice ; soit il y a une stratégie de regroupement de ces courants de pensée. On voit bien les stratégies à peu près identiques pour M. Mélenchon comme M. Macron. Mélenchon disant si tous ceux qui sont de gauche votent, plus les abstentionnistes, j’aurai la majorité au parlement. Ce qui n’est pas idiot mathématiquement, habile politiquement mais je ne crois pas qu’il puisse gagner ce pari. Sur l’extrême droite est-ce que M. Zemmour et Mme Le Pen vont se regrouper pour présenter un seul candidat, ou aller sous leur propre bannière ? Emmanuel Macron, incontestablement, aura la possibilité de faire derrière la majorité présidentielle une structuration d’un certain nombre de groupes de pensées : LREM, Horizons, Agir, Territoires de progrès, Modem. Ce choix est très important quand on connaît le mode électoral pour être au deuxième tour. D’abord, il faut que 12,5 % des inscrits votent. Ensuite, avec un taux de participation de 60-70 %, il faut faire entre 18 et 20 % des voix."