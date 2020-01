Procès en destitution: Trump et ses avocats à l'offensive contre Bolton

Dans cet ouvrage, il affirme que Donald Trump lui a dit en août ne pas vouloir débloquer une aide destinée à l'Ukraine tant que ce pays n'enquêterait pas sur le démocrate Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de l'élection présidentielle du 3 novembre.

Ces allégations, rendues publiques dimanche soir, sont au coeur du dossier d'accusation contre le milliardaire républicain, jugé pour "abus de pouvoir" et "entrave au travail du Congrès".

Elles ont renforcé les démocrates, qui réclament depuis des semaines la convocation de plusieurs haut responsables de la Maison Blanche, dont John Bolton.

"Faux et méchant"

"Il y a un témoin qui, s'il est assigné, est prêt à répondre" aux questions du Sénat, a lancé l'élu démocrate Adam Schiff, qui fait office de procureur en chef, aux cent sénateurs chargés de juger le président. "N'attendez pas que le livre soit imprimé noir sur blanc le 17 mars pour avoir vos réponses", a-t-il poursuivi.

Donald Trump s'est pour sa part déchaîné sur Twitter contre son ex-conseiller. John Bolton "s'est fait virer parce que franchement, si je l'écoutais, on en serait à la Sixième Guerre mondiale", a-t-il assené, et "immédiatement, il écrit un livre faux et méchant".