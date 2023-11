Prince Albert II: "Je n’ai rien changé à ma feuille de route, que j’ai fixée au ministre d’État pour assurer le succès de la Principauté"

En mai dernier, à la période du Grand Prix F1, le prince Albert II avait fermement tapé du poing sur la table dans les colonnes de Monaco-Matin.

Excédé par les proportions prises par l’affaire dite "Dossiers du Rocher" dans son entourage et l’opprobre en découlant sur la Principauté, le souverain tranchait dans le vif. "Je tiens à rappeler que l’intégrité, l’impartialité, le respect, la compétence et la loyauté sont les valeurs éthiques qui doivent s’imposer à toutes personnes au service de la Principauté. L’éthique ne se divise pas, les vraies valeurs sont indissociables les unes des autres."

Changement de ton cette semaine, puisqu’à la veille de la Fête nationale monégasque, le Prince a reçu Monaco-Matin au Palais princier pour un long entretien sous le signe de l’apaisement.

Ne citant personne nommément et invitant à la décence alors que le monde brûle et que Monaco est un havre de paix, le prince Albert II concède quelques arbitrages économiques, de bon sens, mais assure garder son cap. Celui du temps long, de la patience. Un modèle qui, selon lui, explique la longévité et la prospérité du pays.

Le prince Albert II appelle à la décence et à la patience. Photo Jean-François Ottonello.

Le vote du budget rectificatif a laissé entrevoir une ambiance de travail délétère entre le gouvernement et les élus. Que vous inspire ce climat entre les deux institutions ?

Nous évoluons dans un environnement international aux crises multiples et il importe que chacun prenne conscience avec responsabilité et réalisme de l’implication de ces nouveaux enjeux.

Dans ce contexte, c’est à nous d’éviter des crispations stériles et inutiles. Nous devons continuer le dialogue, trouver les bonnes solutions. Tout le monde est, j’en suis persuadé, porté sur l’intérêt général et sur ce qui peut améliorer l’économie, le développement de la Principauté et le bien-être des Monégasques et des résidents.

Toutes ces questions ne peuvent être traitées que par un partenariat harmonieux entre le gouvernement et le Conseil national. Il est légitime que chacun puisse s’exprimer. Le Conseil national a son rôle à jouer, un rôle très important. L’essentiel est que chacun prenne ses responsabilités et les assume dans le rôle qui est le sien. Je n’ai rien changé à ma feuille de route que j’ai fixée au ministre d’État pour assurer le succès de la Principauté.

Bien sûr, cela passe par des principes de développement maîtrisés, de la protection sociale, de l’éthique notamment en matière financière. Tous ces principes ont permis au pays de traverser des périodes difficiles. La Principauté reste stable, continue à prospérer avec la confiance de la population.

"A nous d'éviter les crispations stériles et inutiles"



Vous avez réagi par une déclaration ferme et écrite, fait assez rare, après les séances publiques du budget rectificatif. En avez-vous parlé ensuite avec Pierre Dartout et Brigitte Boccone-Pagès qui doivent échanger dans quelques semaines sur le budget primitif ?

J‘ai pu échanger avec le ministre d’État et avec la présidente du Conseil national. Je crois qu’il y a une volonté commune de maîtriser les coûts de façon réfléchie. Je leur ai demandé que des solutions soient dégagées pour faire les meilleurs choix possible pour la Principauté. Tout le monde est d’accord pour poursuivre les investissements de projets structurants, importants pour le développement de la Principauté, à des coûts raisonnables pour le budget de l’État. Les discussions se poursuivent.



Votre déclaration rappelait également que nous n’étions pas dans une monarchie parlementaire. Et que lorsqu’on touche à votre gouvernement, on touche à votre personne…

Je crois que les élus du Conseil national veulent jouer leur rôle et ils ont leur rôle à jouer conformément à la constitution. C’est très bien qu’il y ait des discussions à partir du moment où elles sont constructives…

"Tous les efforts en faveur du logement des nationaux se poursuivront"



Le Conseil national pointe un "trou d’air" dans la disponibilité de logements domaniaux à l'horizon 2026. Le Plan National pour le Logement doit-il être revu selon vous ?

Le Plan national a démontré toute son efficacité. De nombreux Monégasques ont pu obtenir des logements de qualité ou verront, à terme, leurs demandes satisfaites. À l’heure actuelle, le nombre d’appartements neufs livrés est tout à fait conforme au programme établi grâce à l’optimisation de plusieurs grandes opérations : Testimonio II, Honoria, Grand Ida. Comme tout plan sur le long terme, des ajustements s’avèrent nécessaires.

Certaines opérations doivent être reconsidérées ou reportées en raison de contraintes qui n’étaient pas prévisibles. Et de nouvelles opérations peuvent être inscrites. Je vous confirme que tous les efforts en faveur du logement des nationaux se poursuivront à l’avenir, tout en souhaitant que les échanges sur ces sujets retrouvent de la sérénité et de l’objectivité, en se basant sur les données de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE).

Les coûts de chantiers explosent, les retards s'accumulent, y a-t-il un problème dans la gestion de ces dossiers d'équipement nécessaires à la Principauté ?

Tout le monde est très pressé et semble avoir perdu la notion de patience et du raisonnable. À Monaco, le foncier est très rare. Construire dans un milieu très urbanisé comme l’est la Principauté est un problème en soi, c’est toujours un jeu d’équilibriste. Cet équilibre est fragile, chaque décision doit être bien mesurée. Chaque chantier est un défi, il présuppose de répondre aux besoins et d’anticiper les futurs besoins. Je suis tout à fait conscient que les coûts des chantiers publics sont très conséquents.

Il y a plusieurs raisons à cela : le coût de certaines matières, la main-d’œuvre… Ce qui n’enlève en rien la nécessité de devoir les réaliser. Sur dix ans, l’inflation rend les comparaisons budgétaires trompeuses, il faut garder cela à l’esprit. Et la bonne gestion des deniers publics doit rester au centre de nos préoccupations.