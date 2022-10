Primo, Horizon Monaco et Union Monégasque forment une liste unique pour les élections nationales de 2023

Les trois groupes sortants qui composent le paysage politique du Conseil national depuis le début de cette mandature, se rejoignent pour une liste unique à l’aune des élections nationales. Les ex-adversaires de la campagne de 2018 deviennent des alliés pour l’échéance du 5 février 2023 autour d’un même étendard : Union Nationale Monégasque.

« L’union nationale monégasque c’est d’abord celle qui s’est naturellement imposée lorsque notre pays a traversé la crise sanitaire historique que nous avons connue. L’union de toutes les sensibilités sous la présidence de Stéphane Valeri pour proposer au gouvernement des solutions concrètes et pragmatiques dont on a vu les effets bénéfiques jusqu’à la sortie de la crise. Depuis, chaque jour, l’union nationale fait ses preuves au profit du pays et cette liste s’est imposée », a plaidé la présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, positionnée, ce lundi, comme leader de cet attelage de différentes sensibilités, aux cotés de Béatrice Fresko-Rolfo et Jean-Louis Grinda.

Union Nationale Monégasque a présenté dans la foulée sa liste de 24 candidats : 11 femmes, 13 hommes et parmi eux 14 élus sortants.

Voici les noms, autour de Brigitte Boccone Pagès : Karen Aliprendi, Nathalie Amoratti-Blanc, Corine Bertani, Thomas Brezzo, Béatrice Fresko-Rolfo, Marie-Noëlle Gibelli, Jean-Louis Grinda, Marine Grisoul, Franck Julien, Franck Lobono, Fabrice Notari, Guillaume Rose, Balthazar Seydoux, Jade Aureglia, Maryse Battaglia, Régis Bergonzi , Christophe Brico, Nicolas Croési, Mathilde Le Clerc, Roland Mouflard, Mikael Palmaro, Bernard Pasquier et Christine Pasquier-Ciulla.