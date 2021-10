Présidentielle: voter Marine Le Pen "ne sert à rien", assure Eric Zemmour

"Marine Le Pen a enfermé ses électeurs, qui sont pour la plupart des électeurs des classes populaires -ouvriers, chômeurs, employés-, dans un ghetto politique (...) donc le vote pour Marine Le Pen ne sert à rien puisqu'elle ne peut pas gagner la présidentielle, puisqu'elle n'a pas l'alliance avec une partie de la bourgeoisie", a affirmé l'ancien journaliste au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.

Marine Le Pen avait estimé vendredi à Bruxelles qu'Eric Zemmour n'avait "aucune chance d'arriver au second tour" alors qu'un nouveau sondage les plaçait au coude-à-coude pour l'accession au second tour de la présidentielle d'avril 2022. Elle avait mis en cause un "choix de la provocation, le choix qu'il fait est de mettre de côté, quitte à la mépriser, une grande catégorie de Français".

"C'est moi qui rassemble", a riposté dimanche Eric Zemmour: "Vous avez 67% des Français qui craignent le grand remplacement (théorie complotiste d'un remplacement de la population européenne par une population immigrée, NDLR), je suis le seul à employer ce mot-là. Madame Le Pen prend une moue dégoûtée quand elle entend ce mot".

Sera-t-il ou pas candidat ? "Ma décision est prise dans ma tête et je choisirai mon moment", a répondu l'auteur d'essais prônant une politique identitaire, précisant qu'il "n'y a pas d'échéance".