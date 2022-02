Présidentielle: pour Fabien Roussel (PCF) il faut régulariser les sans-papiers qui "bâtissent la France" en travaillant

La question de la régularisation des sans-papiers revient, inévitablement, à chaque élection. Interrogé sur le sujet, ce mardi 2 février sur Public Sénat, Fabien Roussel, candidat PCF à l'élection présidentielle, a répond par l'affirmative.

"Il faut les régulariser, je les rencontre régulièrement en grève dans chacun de mes déplacements. Ils payent des cotisations dont ils ne verront jamais la couleur. C'est honteux. Ils bâtissent la France", a-t-il estimé.

"Une question de dignité"

Et d'argumenter : "les agences d'intérim les exploite. Ils sont sans papier mais ont une autorisation de travailler. Ils ont une fiche de paye, payent des cotisations dont ils ne verront jamais la couleur (...) Ils payent même des impôts et pour autant leurs employeurs ne veulent pas remplir le Cerfa qui leur permet de demander un titre de régularisation. Et quand l'employeur le fait, c'est la Préfecture qui dit non".

"C'est honteux, on met ces hommes dans une situation ingérable, un flou juridique insupportable. Donc oui, ceux qui sont là et qui travaillent, qui bâtissent la France, ils y participent (...) C'est une question de dignité", a justifié le candidat PCF.