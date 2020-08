Présidentielle de 2022: Jean-Luc Mélenchon temporise et se décidera en octobre

L'éventualité d'une candidature imminente de l'ancien candidat aux présidentielles de 2012 et 2017 était devenue improbable aux dires de ses proches.

L'intéressé a lui-même mis fin au faux suspense devant plus de 2.000 personnes au bord du lac jouxtant le Palais des congrès de Châteauneuf-sur-Isère, en clôture de l'université d'été de La France insoumise.

"Je prendrai ma décision au mois d'octobre, auparavant je consulterai en profondeur chacun de mes amis", a-t-il déclaré.

La date de l'annonce publique de cette décision n'est pas encore tranchée, a précisé à l'AFP son entourage. En novembre, une convention déterminera les orientations stratégiques de LFI à la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon a ainsi décidé de temporiser, trouvant indécent de "désigner un candidat" en temps de crise du coronavirus.

Certains cadres et militants, à l'image de Claudio Calfuqir, secrétaire exécutif national du Parti de gauche, composante fondatrice de LFI, auraient aimé aller plus vite: "Il faut accélérer la candidature, on ne peut plus attendre, même s'il va falloir réfléchir à quelque chose qui dépasse l'entre-soi", a-t-il confié à l'AFP avant le discours.