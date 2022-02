Présidentielle 2022: des candidats dénoncent l'échec d'Emmanuel Macron sur le Mali

Marine Le Pen (RN), a considéré quant à elle considéré que "le fait d'être obligés de partir après avoir été humiliés à ce point par le gouvernement malien est un échec", et déploré l'absence de "stratégie de sortie".

A droite, la candidate LR Valérie Pécresse a estimé jeudi sur LCI que "la façon dont la France est traitée par la junte malienne n'est pas digne" et jugé qu'il "ne faut pas partir (de la région, ndlr) comme l'ont fait les Américains en Afghanistan. Il ne faut pas abandonner ce terrain sur lequel la France défend des valeurs universelles".

Le président Macron, qui a annoncé jeudi le retrait progressif des militaires français, européens et canadiens de ce pays dirigé par une junte militaire, a lui récusé toute notion d'"échec".

De son côté, la candidate socialiste Anne Hidalgo a critiqué un "échec pour Emmanuel Macron" sur Radio J et estimé, dans un communiqué, que "si l'instabilité de la région n'est pas de la seule responsabilité de la France, le président de la République doit assumer les choix faits depuis 5 ans, qui ont considérablement affaibli l'influence de la France".

A l'extrême droite, la bataille acharnée se poursuit sur fond de guerre des transfuges. Marine Le Pen estime que "tant sur la forme que sur le fond", les défections de personnalités du RN rejoignant le mouvement Reconquête! d'Eric Zemmour "en disent beaucoup plus sur eux que sur nous".

Dernier acte en date: l'annonce mercredi soir du ralliement de l'eurodéputé et ex-haut dirigeant du RN Nicolas Bay à Eric Zemmour. Ce transfuge a claqué la porte en fustigeant les "revirements et reculades" de Marine Le Pen. Il a aussi porté plainte pour diffamation après avoir été accusé par le RN de "sabotage" et d'avoir fourni des informations au camp Zemmour.