Près de 90 pays réunis pour la 36e Conférence de la Francophonie à Monaco

C’est une première. Un rendez-vous diplomatique, stratégique et logistique comme le pays sait les préparer. La Principauté accueille jusqu’à ce jeudi soir la 38e Conférence ministérielle de la Francophonie, qui réunit au Grimaldi Forum, 450 représentants de 88 pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie ou OIF.

Cette entité, née il y a un demi-siècle, le 20 mars 1970, rassemble les femmes et les hommes qui partagent dans le monde la langue française. Et défend les valeurs de la langue de Molière pratiquée par plus de 300 millions de locuteurs repartis sur cinq continents.

L’organisation compte 54 États et gouvernements membres de plein droit, 7 membres associés et 27 observateurs. Et une secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, femme politique rwandaise, ancienne ministre des Affaires étrangères de son pays, élue l’an dernier dans ses nouvelles fonctions.

Un rôle pour lequel elle s’est fixé un objectif: "ramener les populations au cœur de nos missions" et mettre l’accent sur la jeunesse et l’avenir comme elle l’a rappelé ce mercredi matin à l’ouverture des débats, heureuse de réunir "la grande famille francophone" en Principauté.

"Partout où je suis passée, j’ai constaté que la francophonie jouit d’un fort capital de sympathie. Il faut exploiter ce potentiel, dépasser les clivages" a-t-elle souligné à la tribune, avant qu’un message vidéo du prince Albert II - toujours en déplacement au Japon - ne soit diffusé, où le souverain déclarait adhérer "pleinement" à sa vision.