Pourquoi une telle Renaud Muselier et Christian Estrosi dénoncent une grève sauvage galère sur les rails ? Monaco : des milliers de salariés pris en otage Des voyageurs sans TER… ... ni informations à la gare Thiers

Mauvaise surprise pour les usagers de la SNCF, hier matin. A l’heure de pointe travailleurs et vacanciers ont découvert sur les panneaux d’affichage que la quasi-totalité des TER (trains express régionaux) avaient été supprimés. Le trafic aujourd’hui, premier jour des vacances de la Toussaint, est toujours fortement perturbé.

Les cheminots de la région Sud, mais aussi des Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Grand-Est, Centre Val-de-Loire, Bretagne et région parisienne, ont fait valoir ce qu’ils appellent leur « droit de retrait » après l’accident survenu dans les Ardennes, mercredi. Un TER et un camion étaient entrés en collision sur un passage à niveau. Seul agent SNCF présent à bord, le conducteur, légèrement blessé, a dû calmer les passagers inquiets. Les organisations sociales cheminots exigent le retour des contrôleurs dans les trains pour permettre aux conducteurs de se concentrer sur leur mission.

La direction de la SNCF, confrontée à la dernière minute à ce que les cheminots appellent un « droit de retrait » et qu’elle qualifie de « grève sans préavis », n’a donc pas été en mesure d’anticiper les difficultés en prévenant les voyageurs et en prévoyant des trains de remplacement par exemple.

« Nous avons été alertés jeudi en fin d’après-midi mais nous ne savions pas quelle ampleur ce mouvement allait prendre. Quelques voyageurs, des trains Ouigo notamment, ont été avertis par sms. Le lendemain [hier NDLR], nous avons procédé à des ajustements, a indiqué le secrétaire général de SNCF PACA Jean-François Trestard. Nous avons géré en direct avec le matériel dispersé dont nous disposions. Il a fallu revoir notre plan de transport. Les TGV et les Ouigo ont circulé. Les TER ont été extrêmement rares ».

« Il y aura forcément remboursement, assure Jean-François Trestard. En attendant les voyageurs ont pu bénéficier de souplesse et monter dans un train même s’ils n’avaient pas le bon billet ».

Pour le secrétaire général de la SNCF Paca, ce droit de retrait est « discutable ». Cette disposition du code du travail prévoit que les employés peuvent cesser de travailler, sans préavis, s’ils considèrent que certaines situations présentent un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

Après la journée de galère sur les rails liés à un mouvement social inopiné des cheminots, la SNCF Paca annonce « une reprise du travail progressive » des agents dès ce matin.

Une amélioration du trafic est donc attendue « dès la première heure », annonce Jean-François Trestard, secrétaire général de la SNCF PACA. Nous allons progressivement récupérer les matériels [les trains, ndlr] éparpillés un peu partout ».

La réunion avec les représentants syndicaux organisée au pied levé par la direction de la SNCF hier matin aurait donc porté ses fruits et permis quelques avancées.

Au terme de trois heures de discussions la direction a promis une série de concertations sur la sécurité.

Trois thèmes ont été abordés : la réforme de la procédure de départ des trains prévue au 15 décembre en lien avec la nouvelle réglementation européenne, la sécurité des agents et les conséquences à tirer de l’accident à l’origine du mouvement social d’hier.

« Nous sommes une entreprise en pleine mutation, il y a quelques interrogations mais la sécurité est un sujet majeur pour la SNCF et fait partie de nos prochaines tables rondes », a ajouté Jean-François Trestard.

Un appel à la grève interprofessionnelle a été lancé pour le jeudi 5 décembre, contre la réforme des retraites cette fois. Les organisations syndicales de la RATP et de la SNCF, à l’initiative de ce mouvement, ont été rejointes car d’autres corps de métiers et les organisations étudiants. De fortes perturbations dans les transports seront à prévoir. M.T.

Hier matin, après la pagaille monstre engendrée par le mouvement social à la SNCF, qui a pénalisé plus de cinquante mille usagers en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le président de la région Sud, Renaud Muselier, et le président délégué du conseil régional, Christian Estrosi, dénoncent « lourdement la méthode de ce mouvement sans aucun préavis ni information préalable, qui ne permet pas de prévoir le trafic et qui laisse des dizaines de milliers de personnes sur le carreau ce matin ».

Selon eux, il s’agit d’un « usage abusif et inadmissible du droit de retrait, qui est un usage détourné du droit de grève. Il s’agit en réalité d’une grève sauvage, organisée sans aucun respect de la loi et des passagers, sans préavis ni mise en œuvre d’un service minimum ».

« Il est regrettable qu’un mouvement initié par ce terrible accident dans les Ardennes puisse remettre en cause des mois d’efforts conjugués entre la SNCF et la Région. Depuis dix-huit mois, nous avions constaté une amélioration très significative de la fiabilité des services TER. Nous condamnons cette action irresponsable et le mépris de certains pour les usagers des transports du quotidien. »

En conséquence, la Région prévoit d’appliquer « les pénalités financières maximums » prévues dans la convention TER passée avec la SNCF en janvier.

En signant cet accord, la SNCF s’était engagée à améliorer la régularité des trains de 82 % à 90 % d’ici à 2020, à réduire le nombre de trains supprimés à moins de 1 % pour causes internes. L’accord prévoit également des pénalités en cas de non-respect des horaires ou de non-propreté des rames avec un bonus-malus maximum de quatre millions d’euros lié à la régularité et à l’information des voyageurs et un système de moins-value par train supprimé

Du jamais vu, ou presque. Hier matin, aucun train n’est arrivé en gare de Monaco/Monte-Carlo. Toute une partie de la journée, les quais, les couloirs, les escalators, les ascenseurs et le parvis de la gare sont restés totalement déserts.

« En raison d’un mouvement de grève inopiné, aucun train ne circulera jusqu’à nouvel ordre. » Le message, encadré par le célèbre jingle de la SNCF, était diffusé à fréquence régulière, dans cette gare fantôme, en ce vendredi noir sur le rail azuréen. À Monaco, cette ville-Etat dont les entreprises et administrations accueillent chaque jour quelque 50 000 salariés originaires de Nice, Menton et d’Italie, les conséquences de cette grève surprise sont considérables. On estime ainsi à 10 000 le nombre de salariés, dans les secteurs public et privé, qui viennent travailler en train.

Les conséquences d’une grève inopinée et totale, fait rarissime, ont empêché tous ces actifs de prendre leurs dispositions. Les conséquences du mouvement des cheminots sont ainsi de trois ordres. Humaines, d’abord. « Le stress et le désarroi de ces milliers de salariés qui ne trouvent pas de train pour venir travailler à Monaco sont, à mes yeux, le plus grave problème, réagit Philippe Ortelli, le président de la Fedem, la Fédération des entreprises monégasques. Tous ces employés ont besoin de pouvoir compter sur la SNCF, d’avoir confiance dans leur moyen de transport. » Les conséquences sont financières, ensuite, pour ces mêmes salariés. Car, comme le rappelle le responsable patronal, sauf accord particulier, « les entreprises acceptent les retards mais ne paient pas ceux qui ne viennent pas travailler. Les salariés perdront ainsi une journée de salaire ». Et d’enfoncer le clou : « Les cheminots doivent prendre conscience qu’ils enquiquinent non pas leur direction ni des grands patrons par ce mode d’action, mais de simples employés qui travaillent dans des boutiques, des administrations et des sociétés monégasques. »

Reste la troisième conséquence, difficile à évaluer : l’impact économique de l’absence totale de train sur une journée de semaine. Il est évident. Mais aucune étude globale n’existe en Principauté pour le chiffrer. On ne peut donc que se fier aux avis de dirigeants interrogés. « Nous sommes particulièrement touchés aujourd’hui car la grève n’était pas prévue et nos salariés n’ont pas pu s’organiser en amont », soupire Johanna Houdrouge, directrice administrative et juridique chez Mercure International. Le groupe emploie une centaine de personnes à Monaco, dont la plupart vivent du côté de Nice - 60 % des salariés de Mercure prennent le train. Comment ont-ils fait ? « Quarante pour cent ont pris le Thello, le train privé de 8 h, qui était bondé, indique Céline Bouzinac, responsable ressources humaines de la société. Cinquante pour cent sont venus en covoiturage et 9 % ont pris le bus. Une seule personne était absente. » Résultat, des retards et des coûts supplémentaires pour réussir à venir travailler.

D’autres entreprises monégasques avancent des chiffres de pertes. C’est le cas de Cruiseline, leader européen de la vente de croisières en ligne, qui emploie 338 salariés sur ses trois sites à Monaco. Hier matin, Pierre Pélissier, le président administrateur délégué, croulait sous les SMS de ses employés pris au dépourvu. « J’ai dit à ceux qui sont équipés de rentrer chez eux et de passer en mode télétravail. Mais tous nos commerciaux ne le peuvent pas. » La perte estimée ? « Il vaut mieux que cette grève tombe un vendredi, c’est moins lourd qu’un lundi. Environ 20 % des commerciaux ne travaillent pas, ce qui correspond à une perte, sur la journée, de 10 000 à 15 000 e. » Un exemple parmi cent…