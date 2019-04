Pourquoi le premier ministre albanais sera en visite officielle à Monaco ce mercredi

Un peu plus de quinze jours après la visite du président chinois, une nouvelle séquence diplomatique s’ouvre cette semaine en Principauté avec la venue du premier ministre d’Albanie, Edi Rama, en visite officielle à Monaco pour deux jours.

Cette venue faite suite à la visite officielle réalisée par le souverain en Albanie, en octobre 2018. À Tirana, le prince Albert, avait été reçu par Ilir Meta, le président de la république d’Albanie, pour une réunion de travail.

À cette occasion, un memorandum of understanding avait été signé pour renforcer la coopération entre les deux pays sur les plans économique, politique, scientifique et environnemental.

Le souverain avait ensuite déjeuné avec Edi Rama avant de rencontrer le prince Leka II, chef de la maison royale d’Albanie.

Expo, environnement et économie

Le chef du gouvernement albanais et la délégation qui l’accompagne - notamment le ministre du Tourisme et de l’Environnement Blendi Klosi et le vice-ministre des Affaires étrangères, Etjen Xhafaj - doivent arriver en fin de journée en Principauté. Edi Rama sera reçu ce soir par le ministre d’État, Serge Telle, pour un dîner.

Mercredi, c’est une journée marathon qui attend Edi Rama. Qui doit démarrer son programme par la visite de l’exposition d’Être Spalletti au Nouveau Musée National de Monaco.

Il se rendra ensuite au siège de la Fondation Prince Albert II.

En effet, à l’occasion de la visite du souverain en octobre dernier à Tirana, un partenariat avait été signé entre la fondation et l’ONG albanaise "Flag Pine", qui lutte pour le développement d’une aire marine protégée.

Peu avant midi mercredi, la délégation albanaise regagnera ensuite Monaco-ville où Edi Rama sera reçu en audience par le souverain pour une rencontre bilatérale, puis un déjeuner officiel, servi au Palais.

Pour finir, l’après-midi aura une tournure plus économique, et moins officielle.

La délégation officielle est attendue au Yacht-club de Monaco pour des discussions visant à renforcer la coopération entre Monaco et l’Albanie.

À ce titre, les équipes du Monaco Economic Board organiseront une séquence pour présenter le savoir-faire et les acteurs économiques de la Principauté qui peuvent intéresser des entrepreneurs albanais.

Une manière d’amplifier les liens entre les deux pays, avant la venue du président albanais en Principauté, Ilir Meta annoncée pour l’automne.

Relations diplomatiques depuis 2011