Pourquoi le couple franco-allemand bat de l'aile: retour sur les derniers points de friction entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz

Le temps d'un déjeuner à l'Elysée, ce mercredi, les deux dirigeants français et allemand ambitionnent de "renforcer les coopérations franco-allemandes" et de répondre aux défis communs de "façon unie et solidaire" a résumé mardi la présidence française.

Cette ambition masque mal les divergences parfois béantes entre les deux premières puissances européennes et qui ont conduit au report de plusieurs semaines d'un conseil des ministres franco-allemand, le premier d'Olaf Scholz, programmé le même jour près de Paris.

Autre preuve que les relations ne sont pas au beau fixe, l'arrivée du chancelier à 12 heures et le déjeuner, à 12h35, ne donneront lieu à aucune déclaration, ni avant, ni après. Mais quelles sont ces divergences?

Sur le plan énergétique

L'Allemagne, parmi les pays plus touchés par les conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine en raison de sa dépendance au gaz russe, a entrepris "un changement de modèle dont il ne faut pas sous-estimer le caractère déstabilisateur", analyse Emmanuel Macron.

Le chancelier Scholz a annoncé un plan d'aide de 200 milliards aux particuliers et entreprises face à l'envolée des prix, notamment du gaz après les coupures de livraisons imposées par la Russie.

Il y a une dizaine de jours, Emmanuel Macron avait appelé l'Allemagne à la "solidarité", en s'inquiétant des "distorsions" de concurrence auxquelles le plan allemand massif d'aide aux ménages et aux entreprises pourrait conduire.

Sur le plan militaire

Après des décennies de sous-investissement, l'Allemagne a aussi opéré un virage à 180 degrés en matière de défense afin de faire de son armée "la force la mieux équipée d'Europe".

Berlin promeut un projet de bouclier anti-missile, avec notamment une composante israélienne, auquel veulent se joindre 14 pays européens dont la Grande-Bretagne, les pays baltes, les Pays-Bas ou encore la Finlande. Dénonçant une "course aux armements" au sein du continent, Paris reste en retrait et défend son propre projet, avec l'Italie.

Le futur avion de combat européen, un serpent de mer entre les deux pays, est un autre point de blocage, avec le risque que le projet britannique concurrent, Tempest, prenne de l'avance.

Un avion qui ne décolle pas et un char de combat (MCGS) qui patine, comme c'était déjà le cas lors du couple Macron-Merkel. Le projet MGCS, mené par Berlin, est lui enlisé dans les rivalités entre le franco-allemand KNDS - regroupant l'allemand KMW et le français Nexter - et l'allemand Rheinmetall.

Sur le plan européen

Sur l'Europe, les deux dirigeants ont "pas mal de convergences", même si le chancelier a peu parlé de la France dans son discours de Prague sur l'Union européenne fin août, souligne-t-on à Paris.

Olaf Scholz s'est alors engagé à soutenir un élargissement de l'Union européenne vers l'Est et une UE à "30 ou 36 membres", une approche beaucoup plus volontariste que celle de la France.

Mais il a aussi plaidé, comme Paris, pour le passage à la majorité qualifiée sur un certain nombre de décisions européennes, de la politique étrangère à la fiscalité.

Sur le plan relationnel

Avec le sourire, et presque l'air de pas y toucher, Emmanuel Macron avait multiplié les coups de griffe à l'égard il y a une semaine en se posant en chantre de "l'unité européenne" face à une Allemagne qui risquerait de "s'isoler".

Le duo entre le président français et le chancelier allemand semble en effet toujours en rodage. Ainsi, un récent tête-à-tête a été marquant, car dénué des marques de complicité qui ont parfois caractérisé les échanges entre leurs prédécesseurs lointains ou proches.

"Je ne dirais pas qu'il y a une panne", avait ainsi lancé Emmanuel Macron... avant de préciser: "en ce qui me concerne". "Je suis, depuis plus de cinq ans maintenant, toujours là pour essayer de proposer d'avancer, de bâtir l'unité", a-t-il plaidé - une manière de rappeler qu'il entame son second mandat alors que le chancelier est arrivé au pouvoir il y a moins d'un an.