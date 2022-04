Pourquoi la députée de la 5e circonscription Marine Brenier a-t-elle quitté LR pour LREM ?

"J’ai soutenu Valérie Pécresse et son micro parti, libre. On a perdu. Aujourd’hui, Emmanuel Macron est le seul qui puisse nous rassembler", expliquait ce samedi celle qui est candidate à sa propre succession, dans la 5e circonscription.

La parlementaire, adoubée par le maire de Nice Christian Estrosi, s’était pourtant engagée durant des semaines à défendre la ligne Pécresse à la présidentielle quand son mentor soutenait, lui, le président sortant. Toujours droite dans ses bottes, quitte à rendre sa démarche peu lisible. Elle a finalement rejoint la macronie, vendredi. D’aucuns y voient la main du premier magistrat niçois. "Non, on ne m’a forcée en rien", jure-t-elle.

Contrainte Marine Brenier? "Pas du tout. On ne m’a forcée en rien. J’avance", conclut-elle. La parlementaire avancera mais sans l’étiquette LR dévolue déjà à une autre candidate. Le comité départemental n'a pas traîné et a apporté officiellement, ce samedi, son soutien à "neuf candidats de convictions, de valeurs et de fidélité" pour les élections législatives. Et pour la 5e circonscription on y trouve, sans surprise... la redoutée Christelle d’Intorni, maire de Rimplas. Le scénario était écrit.