Pourquoi ces communes refusent l’adhésion de Tourette-du-Château à la Métropole de Nice

Venanson, Tourrette-Levens, Valdeblore, La Bollène-Vésubie, bientôt Rimplas... Elles commencent à s’accumuler les communes qui disent non à ce que Tourette-du-Château les rejoigne au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA). Les arguments? Ils sont peu ou prou similaires parmi le groupe d’élus interrogés: le peu de ressources qu’apporterait la nouvelle venue au sein d’une intercommunalité qui serait déjà en difficulté, une cohérence territoriale trop faible, le tout saupoudré de politique.

"Des dépenses supplémentaires"

"Cette commune, comme la nôtre, n’apporte pas grand-chose en termes de recettes", détaille la maire de Venanson, Lœtitia Loré. Les élus du village de la Vésubie ont d’ailleurs rejeté, à l’unanimité, l’adhésion de Tourette-du-Château lors du vote qui a lieu dans les conseils municipaux de chaque commune membre de NCA.

"La Métropole traverse une période difficile. Il y a des projets qui ne se font pas, qui s’arrêtent. Ce sont clairement des dépenses supplémentaires pour la Métropole", clarifie, de son côté, le premier magistrat de Tourrette-Levens, Bertrand Gasiglia.

"Aujourd’hui, sur ma commune, il y a des compétences métropolitaines qui ne sont pas exercées. Occupons-nous de ça d’abord", pointe aussi la maire de La Bollène-Vésubie, Martine Barengo-Ferrier, qui ne se dit "pas contre l’entrée d’une commune", "mais si (...) les conditions étaient réunies".

Pour l’édile de Rimplas, Pascal Guglielmetti, c’est même "aberrant de s’élargir" alors que la Métropole "n’assume quasiment plus les communes existantes".

Une raison politique?

S’ils ne veulent pas que les 140 Tourrettans quittent la communauté de communes des Alpes d’Azur, présidée par Charles-Ange Ginésy, c’est aussi parce qu’on "ne peut pas faire évoluer la carte (...) au gré des positions individuelles des uns et des autres", argumente Bertrand Gasiglia. "Je ne suis pas contre l’évolution de l’intercommunalité mais ça doit se faire collectivement et notamment au moment des élections municipales", estime celui qui, comme les autres contestataires, est proche d’Éric Ciotti. "Là, on voit bien que c’est un conflit entre le maire de Tourette-du-Château et Ginésy", conclut-il.

À Venanson, l’adjoint délégué aux travaux Christian Plent voit, avec cette "extension à d’autres communes", une Métropole qui va "absorber le Département".

"Je ne suis pas satisfaite des transports dans la Vésubie, pointe Martine Barengo-Ferrier, depuis La Bollène. Il y a de vraies raisons à mon opposition. Ce n’est pas Éric Ciotti qui nous l’a demandé. Qu’on nous montre qu’on est capable de faire tourner une Métropole comme il faut."

Pour appuyer l’argumentaire, les élus observent "un manque de continuité de voirie" vers Tourette-du-Château ou encore que la commune n’est limitrophe avec la Métropole que par une crête avec Gilette, desservie par aucune route métropolitaine.

L’adhésion est-elle menacée par cette fronde ? A priori non. Pour qu’elle soit adoptée il faut qu’elle recueille l’assentiment soit de la moitié des communes représentant deux tiers de la population de la Métropole, soit par les deux tiers des communes représentant la moitié de la population. Elles ont jusqu’au 27 décembre pour le faire. 20 communes sur 51 se sont déjà prononcées pour, dont Nice. Mais, c’est le préfet in fine qui donnera son feu vert ou non à l’entrée de Tourette-du-Château dans la Métropole. Il entendra au préalable l’avis de la commission départementale de coopération intercommunale, composée de 40élus du département, qui se réunira le 7 décembre.