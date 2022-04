Pour qui vont voter les Républicains azuréens au second tour de l'élection présidentielle ?

Leur champion éliminé au premier tour de la présidentielle, pour qui vont voter les élus Républicains du département? Il y a ceux qui ont, dès l’issue du premier tour, révélé leurs intentions.

Comme Marine Brenier, la députée de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Ce sera "Macron". "Je regrette profondément le résultat du premier tour, mais je le respecte. J’ai toujours combattu l’extrême droite", a twitté la protégée d’Estrosi, conseillère municipale et métropolitaine niçoise.

Sa consœur de la 6e circonscription, Laurence Trastour indique, elle aussi, qu’elle ne sera "jamais amenée à voter Marine Le Pen." Mais l’élue municipale LR de Cagnes-sur-Mer mettra-t-elle pour autant un bulletin pour le sortant dans l’urne le 24 avril?

Sans attendre la réponse, Bryan Masson, le jeune élu Rassemblement national qui lorgne sa circonscription, défouraille: "Madame Trastour-Isnart va donc à contre-courant de Monsieur Éric Ciotti. Elle n’a visiblement pas le courage de ses électeurs et de ses cadres LR." À l’encontre aussi, selon le frontiste laurentin, de son prédécesseur, Lionnel Luca. Le maire de Villeneuve-Loubet a, lui, annoncé la couleur. Ce sera blanc. "Je ne ferai pas de choix entre l’aventure et l’imposture", a-t-il assuré.

Eric Ciotti laisse planer le doute

Chez les Républicains azuréens Éric Ciotti est l’un, si ce n’est le seul, à laisser planer le doute. Alors, bien sûr le boss de la fédération LR 06 ne votera pas Macron, mais il ne semble pas exclure de glisser un bulletin pour le Rassemblement national de Marine Le Pen.

Il s’est laissé, a-t-il dit à la télé, le temps d’y réfléchir. C’est un peu plus clair pour celui qui lui a succédé à la tête du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Charles-Ange Ginésy a assuré: "A titre personnel, fidèle à mes convictions et à ma famille politique, je m’inscris dans la ligne du bureau politique des Républicains exprimée par Christian Jacob et ma voix n’ira pas à la candidate du RN".

Quant au maire d’Antibes, Jean Leonetti, mouton noir chez les Ciottistes azuréens, il a confié, sans ambages, qu’il glisserait un bulletin pour le sortant. Enfin, difficile de savoir ce que fera David Lisnard dimanche soir. Si, en 2017, le maire de Cannes avait déclaré publiquement qu’il voterait pour Emmanuel Macron au second tour, là c’est motus et bouche cousue sur ses réseaux où le Président sortant reste la première et quasi-seule cible de ses attaques.