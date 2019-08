Pour leur rentrée politique à La Baule, les Républicains veulent conjurer "la sinistrose"

"Je refuse la sinistrose ambiante. (...) J'ai vécu beaucoup de marées d'équinoxe. J'ai connu aussi des vents porteurs", a affirmé Gérard Larcher, devant quelque 300 militants.

Le président du Sénat a souhaité "élargir l'espace politique" au centre et a invité les militants à de ne pas "déserter" le navire qui prend l'eau.

Au-delà de LR, qui n'a plus remporté de scrutin national depuis sept ans, c'est toute la droite qui fait sa rentrée en cette fin de semaine, mais en ordre très dispersé, symbole de son éclatement à six mois des municipales.

Plusieurs ténors du parti ne sont pas venus à La Baule, alors que d'autres ont quitté le parti ou sont tentés de s'allier avec En Marche aux municipales. La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, qui a claqué la porte de LR en juin après la débâcle des européennes (8,48%), organise sa propre rentrée le même jour en Corrèze.

"Arrêter d'être triste"

"À La Baule on connaît très bien les bateaux et on sait très bien les réparer?, a renchéri Franck Louvrier, candidat aux municipales à La Baule et hôte de l'événement.

"Il faut arrêter d'être triste", a dit le favori des trois candidats à présidence de LR en octobre, Christian Jacob. "L'important c'est que les militants soient là".

Le parti héritier de l'UMP, qui a porté au pouvoir Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, est sans chef depuis la démission de Laurent Wauquiez après la déroute des européennes.

Absent à la Baule, le président de la région Auvergne Rhône-Alpes fera sa rentrée en toute discrétion. Il déjeunera dimanche avec des élus de Haute-Loire et n'a pas convié la presse pour la traditionnelle ascension du mont Mézenc.