"Pour les complotistes, je ne suis qu’un hérétique": l'historien Christophe Bourseiller livre ses vérités

À l’heure où certains se persuadent que le monde est gouverné par les Illuminati ou noyauté par les extraterrestres, ou d’autres affirment que les vaccins sont un moyen de nous contrôler à distance, Christophe Bourseiller fait le pari courageux de l’intelligence.

Son dernier ouvrage (1) décrypte les mécanismes qui permettent aux récits conspirationnistes de faire florès. En attendant la conférence qu’il donnera à Nice le mardi 18 octobre (2), l’historien oppose la rigueur de l’enquête aux délires paranoïaques.

Vous comparez le complotisme à une religion. Pourquoi?

Parce qu’il est entièrement fondé sur une croyance. On y entre en se persuadant que tout ce qu'on nous dit est faux, et que des forces occultes sont à l’œuvre pour nous détruire.

Ces adeptes ont-ils une couleur politique?

Ils sont particulièrement représentés dans les partis extrêmes, mais on en trouve aussi bien à droite qu’à gauche. Ce qui les rassemble, ce n’est pas une idéologie: c'est d'abord une défiance envers la démocratie, les médias, les scientifiques. Ils se soudent dans ce manque de confiance vis-à-vis des élites. Ce qui explique, sans doute, qu’ils se rapprochent des partis qui s'opposent au prétendu establishment.

Les théories du complot circulent depuis la Révolution française. Comment expliquez-vous leur croissance actuelle?

C’est évidemment lié à l'essor d’Internet. Jusqu’au début du siècle, ces théories restaient cantonnées à la contre-culture. Elles faisaient sourire. Comme dans X-Files, cette série emblématique des années quatre-vingt-dix, où les complotistes sont tous un peu ridicules.

Tout change après le 11 septembre 2001…

Oui. La première théorie complotiste moderne est née sur les ruines du World Trade Center. Elle prétend que le "complexe militaro-industriel" américain a organisé ces attentats pour légitimer l’invasion de l’Irak deux ans plus tard. Cette fable, défendue en France par Thierry Meyssan, a fait le tour de la planète.

Aujourd'hui, le complotisme est un danger pour la démocratie?

C'est plutôt un symptôme; la preuve que nos démocraties sont en crise. Lorsqu'on restaurera la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants, le complotisme redeviendra un phénomène résiduel. Tout comme le populisme, qui se nourrit de la fracture entre le peuple et les élites.

Votre ouvrage propose plusieurs portraits de complotistes. Leur point commun, c'est qu'ils paraissent tous convaincus par leurs certitudes…

Oui, il faut le souligner: il n’y a aucune volonté de manipuler les gens. On parle ici d’une centaine de théoriciens convaincus par ce qu’ils racontent, qui souffrent d'un syndrome paranoïaque. Dans leur parcours, il y a toujours une fracture qui les place dans un état de souffrance et les amène à développer leurs thèses.

Comment un esprit éclairé, un universitaire ou un ancien Premier ministre, bascule-t-il dans le complotisme?

Personne n’est à l’abri de partir en vrille à un moment donné. On pourrait prendre l’exemple de John Robison (1739-1804), qui a popularisé la thèse selon laquelle les Illuminati ont organisé la Révolution française. Ce grand chimiste, frappé à 50 ans par un mal mystérieux qui a altéré son caractère, souffrait du prestige du Français Antoine Lavoisier. Il s’est convaincu qu’il était victime d’un complot visant à entraver la diffusion de ses travaux! Plus près de nous, le professeur Luc Montagnier (1932-2022), l’un des découvreurs du VIH, affirmait au soir de sa vie que la pandémie était gérée de sorte à nous habituer au totalitarisme et faire de nous des esclaves.

Vous montrez que les récits complotistes, très souvent, reprennent les mêmes motifs narratifs. Pourquoi ça marche encore?

Parce que les gens n'ont aucune mémoire et surtout, aucune culture. Ils se laissent convaincre par des hypothèses qui semblent sérieuses, même lorsqu’elles sont construites sur du vent.

Tout de même, les vrais complots existent?

Bien sûr! L'attentat du 11-Septembre, c'est un authentique complot organisé par al-Qaïda pour détruire les États-Unis. Mais pour les complotistes, ce n'est pas le "bon" complot! L’attentat du Petit-Clamart en 1962, qui visait De Gaulle, était aussi un vrai complot. Tous comme le Watergate aux États-Unis.

Comment faire la part des choses?

Les complotistes n'apportent jamais de preuves. C’est une religion basée sur le doute irrationnel. Par exemple, lorsque Thierry Meyssan affirme qu’aucun avion n’a percuté le Pentagone le 11-Septembre, il est facile de prouver le contraire. Ne serait-ce que parce que ce bâtiment se trouve au cœur d'un nœud routier: des milliers de témoins ont vu l'avion! Il faut écouter les historiens. S'il y a des preuves, c'est un vrai complot. Sinon, c’est une invention.

"Les complotistes sont des coucous qui nidifient dans les espaces de libre expression", écrivez-vous. Peut-on lutter contre eux sans réduire la liberté d’expression?

C’est un vrai problème. Il y a des tas de mouvements sociaux qui se laissent pervertir par des délires complotistes. Certains "gilets jaunes", notamment, se sont laissés séduire par les délires d’un Maxime Nicolle qui ne cessait de dénoncer des complots imaginaires.

La décision des géants du web de supprimer les comptes des complotistes, selon vous, fait plus de mal que de bien?

Dix mille comptes fermés chaque jour sur Facebook ne suffisent pas à régler le problème. On a également tort de se focaliser sur les seuls réseaux sociaux. C’est tout le web, aujourd’hui, qui est un vecteur de propagande. Il ne faut pas faire des complotistes des martyrs; il faut leur répondre sur le fond. Sinon, ils pointent les sanctions qui les frappent pour redoubler d’ardeur! Lorsque j’aborde ces sujets, je ne m'adresse pas aux croyants, mais à ceux qui sont exposés aux théories et qui pourraient être séduits. Pour les complotistes, je ne suis qu’un hérétique qui nie l'évidence. Dans certaines réunions, j'ai été pris à partie et parfois agressé physiquement. Ils hurlent, parce qu'ils n'ont pas d'argument.

1. Le Complotisme, anatomie d’une religion, par Christophe Bourseiller. Éditions du Cerf. 293 pages. 20 euros.

