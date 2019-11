Pour le prince Albert II, "Monaco a sa place à jouer dans le concert des nations"

L’année 2019 a été marquée par vos nombreuses rencontres avec les dirigeants des grandes puissances asiatiques (Chine, Inde, Japon…). Qu’en retenez-vous?

Cela prouve que Monaco, même en tant que petit pays, a sa place à jouer dans le concert des nations et dans la communauté internationale. C’était une formidable reconnaissance, surtout avec la venue du président chinois à Monaco, des actions menées par la Principauté en matière d’environnement, de santé, d’éducation.Je constate que nos engagements sont reconnus.

Quelle a été la teneur de vos échanges avec Xi Jinping?

Les différents présidents chinois que j’ai pu rencontrer m’ont toujours dit qu’ils étaient intéressés de nouer des liens avec tous les pays, quels que soient leur taille ou leurs moyens. Il y a toujours des intérêts à fonder une relation bilatérale. Évidemment, nous avons beaucoup parlé d’environnement et je crois que la Chine, même si c’est un des pays les plus pollueurs, a la ferme d’intention d’assumer un leadership en matière de transition énergétique et de décarbonisation de son économie. Cela va prendre un certain nombre d’années mais je crois que ce pays a pris conscience qu’il est arrivé à un tel point de pollution que des problèmes de santé publique émergent.

Monaco a accueilli la 36e Conférence ministérielle de la Francophonie. Quel bilan en dressez-vous et quelle place pour Monaco, à l’avenir, dans la francophonie?

Monaco était l’un des membres fondateurs de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie), dès 1970. Nous avons accueilli pour la première fois cette Conférence, ce qui confirme notre attachement à la famille francophone et à ses actions. Nous avons proposé le thème de la réconciliation entre l’humanité et la planète. Les États et gouvernements ont pu également débattre à un moment clé de l’OIF avec son changement de gouvernance [Louise Mushikiwabo a été nommée Secrétaire générale, ndlr] et à un an du cinquantième anniversaire de l’organisation, à Tunis. Je peux d’ailleurs déjà annoncer que je participerai à ce Sommet.J’ai reçu plusieurs témoignages de représentants de pays participants qui m’ont confirmé que la Conférence de Monaco a été un grand succès.à l’avenir, ils comptent sur la Principauté, à l’avenir, pour porter différents programmes et actions en matière d’éducation, de culture mais aussi d’environnement.

Emmanuel Macron viendra-t-il en Principauté?

Pour l’heure, aucune date n’est arrêtée. Et avant cette possible visite officielle du président Macron, il y aura un entretien en tête-à-tête, suivi d’un déjeuner à l’Élysée, à la fin du mois de novembre. L’ordre du jour n’est pas encore tout à fait finalisé mais le rendez-vous portera sur l’ensemble des points qui touchent les relations franco-monégasques.