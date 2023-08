Pour le Conseil national, l’opportunité d’un accord avec l’Union Européenne n’est pas avérée

À l’occasion d’une conférence de presse la semaine dernière pour faire le point sur les dossiers qui occuperont la Principauté à la rentrée, le ministre d’État Pierre Dartout avait réaffirmé la nécessité d’un accord d’association avec l’Union européenne, dans l’optique notamment de diversifier l’économie du pays. Une affirmation qui n’a pas manqué de faire réagir les élus du Conseil national.

"Se placer en situation de faiblesse"

Dans un communiqué envoyé à la presse ce lundi, la Haute Assemblée a fait savoir la "vive émotion" provoquée par "cette assertion, au sein de la communauté monégasque". "L’affirmation de Pierre Dartout est pour le moins étonnante, à plusieurs titres", écrit le Conseil national, s’opposant ainsi ouvertement à la position du ministre d’État et de son gouvernement. "Dire publiquement, sous le regard du partenaire potentiel avec qui on négocie, qu’un accord est nécessaire, est le meilleur moyen, selon nous, de se placer en situation de faiblesse dans ladite négociation. La question se pose donc de l’opportunité de cette déclaration", justifie le communiqué.

Et de poursuivre: "En second lieu, le Conseil national rappelle que tout accord devra faire l’objet d’un projet de loi d’autorisation de ratification, obligatoirement soumis au vote de l’Assemblée, respectant les lignes rouges, ce qui en l’état est loin d’être acquis. Cette position est encore renforcée lorsqu’on se penche sur les résultats de l’étude d’impact diligentée par le gouvernement lui-même."

À l’image des derniers débats qui ont animé l’hémicycle à l’occasion du vote des lois consécutives au rapport Moneyval (Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), le climat semble loin de s’être apaisé entre le Conseil national et le gouvernement princier.

Et le Conseil national de rappeler sa position: "L’opportunité d’un tel accord ne serait réellement avérée qu’avec la certitude qu’il défend les intérêts de Monaco et des Monégasques fondés sur le maintien de notre modèle social et économique qui repose sur la priorité nationale, le régime d’autorisation pour la résidence et les activités économiques, et le maintien du régime déclaratif pour les Monégasques."

Dans l’intervalle, le Conseil national a également lancé de son côté, avec l’appui du cabinet Gide, une étude d’impact sur les conséquences d’un accord ou d’un non-accord avec l’Union européenne. "Les conclusions de cette étude s’appuient sur des dizaines d’entretiens avec les représentants de l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, celles et ceux qui font vivre notre modèle monégasque."

La Commission pour le suivi de ces négociations, présidée par Régis Bergonzi, fera le point sur ces résultats à la rentrée.