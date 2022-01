Pour David Lisnard, "le pass vaccinal est aussi utilisé comme une arme politique"

David Lisnard a estimé qu'il était "trop tard" pour mettre en place le pass vaccinal.

Une mesure qui aurait pu être acceptable "si elle avait été extrêmement limitée dans le temps".

Sur le modèle de ce que le Sénat "qui s'inscrit dans une logique démocratique et rappelle les fondamentaux" a prévu dans le texte remanié qu'il a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi.

La chambre haute, à majorité de droite, a introduit notamment une clause "d'extinction automatique" du pass vaccinal lorsqu'il y a moins de 10000 patients hospitalisés à cause de la Covid. Une modification qui ne sera finalement pas prise en compte dans le texte qui devrait être adopté définitivement ce dimanche par l'Assemblée nationale.

"L'hypothèse de la Vaccination obligatoire des personnes en comorbidité et très âgées"

"Le pass vaccinal est aussi utilisé comme une arme politique", a critiqué le maire de Cannes, estimant que les propos d'Emmanuel Macron "j'ai envie d'emmerder" visaient "à polariser et à stimuler ce que l'on a en nous de négatif parce que l'on est tous exaspérés lorsqu'on est déprogrammé à l'hôpital parce que des personnes ne se font pas vaccinées et qu'elles prennent des places."

Et d'insister : "Le rôle d'un chef d'Etat et de la politique c'est de régler les problèmes et de cultiver la concorde nationale. Avec ce type de propos concomitamment au dépôt d'un texte de loi qui instaure la mesure, on dévie des objectifs."

Il s'est déclaré favorable à "l'hypothèse de la vaccination obligatoire des personnes en comorbidité et très âgées après un travail ciblé sur ces personnes qui n'est pas fait". Il a jugé "qu'on a créé tous les ingrédients d'un manque de civisme (...). Une politique sanitaire efficace crée de la confiance".

Et d'ajouter :"J'aurais ciblé la politique publique sur la vaccination, elle est absolument nécessaire, elle est très efficace, car elle évite de mourir et elle donne de l'air aux personnels hospitaliers."

Il a par ailleurs estimé, concernant les antivax que "leur position n'est pas rationnelle et pose un vrai problème de civisme".