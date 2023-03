Pour Christian Estrosi, "Jean-Luc Mélenchon légitime la violence"

"La violence ne s'est jamais traduite dans les proportions où on la voit aujourd'hui!" Invité ce jeudi matin de l’émission Face aux territoires, présentée par Cyril Viguier sur TV5 Monde en partenariat avec le Groupe Nice-Matin, Christian Estrosi a fermement condamné les "casseurs" présents samedi dernier à Sainte-Soline.

Après avoir rendu hommage aux mouvements syndicaux qui "ont bien encadré les manifestations" contre la réforme des retraites, le maire de Nice a mis en cause la responsabilité du chef de La France insoumise: "Jean-Luc Mélenchon a appelé des dizaines de fois à renverser le pays. Face à cette haine de la police, de l'autorité, il faut en finir avec ce ‘‘oui, mais…’’ Ce leader politique légitime la violence!"

"Participer à une manifestation interdite, c’est interdit"

Pas un mot sur les 4.000 grenades de gaz lacrymogènes (GM2L) et de désencerclement (GMD) utilisées par les 3.000 policiers et gendarmes déployés dans les Deux-Sèvres: "On s'est attaqué à des policiers, on est venu pour ça, pour casser! La manifestation était interdite. Participer à une manifestation interdite, c'est interdit! Aujourd'hui, je souhaite que nous durcissions les choses pour mettre un terme aux violences."

Sur la réforme des retraites, le gouvernement aurait-il pu mieux faire? Le vice-président d’Horizons, le parti d’Édouard Philippe, hausse les épaules: "Le débat a eu lieu, l'âge est fixé, le Parlement s’est prononcé. Maintenant, il y a un nouveau temps pour le dialogue social. On peut faire des concessions pour combler certains manques."

Le dernier rapport du Giec, qui prévoit pour 2050 des submersions marines régulières dans le Vieux-Nice et au niveau de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, ne lui a rien appris: "J’en parle depuis 2008. Pas besoin du Giec, j'avais mes propres indicateurs locaux. En 2050, 4, 5 ou 6 degrés de plus, c'est irréversible. J'espère que la [conférence des Nations unies sur les océans] qui se déroulera dans ma ville en juin 2025 permettra d'apporter des réponses."

"Sur l’endettement, on est dans les clous"

Interrogé par Denis Carreaux, directeur des rédactions du Groupe Nice-Matin, sur l’absence de verbalisation au sein de la zone à faible émission (ZFE) mise en place dans le centre de Nice, Christian Estrosi botte en touche: "Notre priorité, c'est que les poids lourds ne rentrent plus dans le centre-ville. Je ne suis pas anti-automobilistes. Une ZFE ne ferait baisser que de 0,2% les émissions de particules fines, contre un gain de 25% si on supprimait le péage de Saint-Isidore sur l’autoroute A8!"

Titillé, enfin, sur le niveau d’endettement record de la capitale azuréenne, l’édile soupire: "Je ne sais pas d’où vous sortez ces chiffres. Nous sommes loin de la Ville de Paris. On est dans les clous. Ça fait partie de ces fakes news que mes adversaires politiques ressortent à chaque élection."